logo_ukra

BTC/USD

68463

ETH/USD

2064.84

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп назвав оточенню бажані терміни закінчення війни з Іраном
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп назвав оточенню бажані терміни закінчення війни з Іраном

Президент США хоче завершити конфлікт за тижні, але вагається між ударами та переговорами

26 березня 2026, 07:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив своїм союзникам, що має намір уникнути затяжної війни з Іраном і розраховує завершити конфлікт у найближчі тижні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в оточенні глави держави.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Трамп у приватних розмовах переконує радників дотримуватись раніше озвученого ним терміну – 4-6 тижнів. Він вважає, що протистояння наближається до фінальної стадії. У Білому домі навіть розраховували синхронізувати закінчення війни з можливим самітом із лідером Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні в середині травня.

Однак реальність виявилася складнішою: переговори між Вашингтоном і Тегераном знаходяться лише на початковому етапі, а адміністрація США не має простого сценарію завершення війни. Джерела зазначають, що сам Трамп часто переключається на внутрішній порядок денний – від міграційної політики до майбутніх виборів та економічних проблем.

При цьому президент вагається між дипломатією та силовим тиском. З одного боку, він знову сигналізує про готовність до переговорів і навіть відмовився від нещодавніх погроз ударів по іранській енергетиці. З іншого боку — Пентагон збільшує військову присутність на Близькому Сході, надаючи Білому дому варіанти для ескалації.

Серед ідей, що обговорюються, – можливий доступ США до частини іранської нафти в рамках мирної угоди, проте конкретних планів поки немає. Трамп також не виключає обмежену військову операцію, але побоюється зростання втрат: за даними джерел, вже близько 3000 американських військових поранено, 13 загинули.

У результаті, як зазначає WSJ, США та Іран залишаються далекі від угоди. Без дипломатичного прориву чи військової перемоги конфлікт ризикує затягтися, посилюючи тиск на світові ринки та підвищуючи ризик подальшої ескалації у регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп наказав збройним силам на п'ять днів відкласти удари по енергетичних об'єктах Ірану, щоб провести з Тегераном переговори. У той же час, Іран натякає, що насправді ніяких переговорів немає і на поступки Тегеран не піде. Що означає заява Трампа? Чи не виглядає так, що президент США потрапив у пастку завищених очікувань, сподіваючись на швидку переможну війну? Яка ймовірність, що США таки дотиснуть і, як мінімум, Ормузька протока буде розблокована? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/politics/elections/trump-tells-aides-he-wants-speedy-end-to-iran-war-eb9f2b4b?mod=WSJ_home_mediumtopper_pos_1
Теги:

Новини

Всі новини