Трамп назвав оточенню бажані терміни закінчення війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив своїм союзникам, що має намір уникнути затяжної війни з Іраном і розраховує завершити конфлікт у найближчі тижні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в оточенні глави держави.

За даними видання, Трамп у приватних розмовах переконує радників дотримуватись раніше озвученого ним терміну – 4-6 тижнів. Він вважає, що протистояння наближається до фінальної стадії. У Білому домі навіть розраховували синхронізувати закінчення війни з можливим самітом із лідером Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні в середині травня.

Однак реальність виявилася складнішою: переговори між Вашингтоном і Тегераном знаходяться лише на початковому етапі, а адміністрація США не має простого сценарію завершення війни. Джерела зазначають, що сам Трамп часто переключається на внутрішній порядок денний – від міграційної політики до майбутніх виборів та економічних проблем.

При цьому президент вагається між дипломатією та силовим тиском. З одного боку, він знову сигналізує про готовність до переговорів і навіть відмовився від нещодавніх погроз ударів по іранській енергетиці. З іншого боку — Пентагон збільшує військову присутність на Близькому Сході, надаючи Білому дому варіанти для ескалації.

Серед ідей, що обговорюються, – можливий доступ США до частини іранської нафти в рамках мирної угоди, проте конкретних планів поки немає. Трамп також не виключає обмежену військову операцію, але побоюється зростання втрат: за даними джерел, вже близько 3000 американських військових поранено, 13 загинули.

У результаті, як зазначає WSJ, США та Іран залишаються далекі від угоди. Без дипломатичного прориву чи військової перемоги конфлікт ризикує затягтися, посилюючи тиск на світові ринки та підвищуючи ризик подальшої ескалації у регіоні.

