Трамп назвал самую большую угрозу для человечества

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью американскому миллиардеру Илону Маску заявил, что самой большой угрозой в мире является ядерная опасность. Кроме того, Трамп обвинил Байдена, который, по его словам, может сделать "какую-то глупость", что приведет к ядерной катастрофе.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После нападения на Трампа Илон Маск стал открыто поддерживать лидера республиканцев. Американский миллиардер организовал с кандидатом в президенты интервью на собственной платформе X, где Трамп рассказал о главной опасности для человечества.

"Наибольшая угроза? Это не глобальное потепление, когда уровень океана поднимется на одну восьмую дюйма (около 3 мм) в течение следующих 400 лет… и вы получите дома на берегу океана. Наибольшей угрозой является ядерное потепление, потому что сейчас у нас есть пять стран, обладающих значительным ядерным арсеналом", — сказал Трамп.

Лидер республиканцев призвал "не разрешить" таким "глупым людям как Байден" совершить эту катастрофу. Вероятно, Трамп имел в виду внешнюю политику США, поддерживающих Украину, Израиль и другие демократические страны, тогда как Трамп называет авторитарных лидеров своими друзьями.

Отметим, что заявления Трампа о глобальном потеплении не соответствуют действительности. Профессор наук Калифорнийского университета Гэри Григгз, изучающий повышение уровня моря, заявил, что подобные заявления Трампа "можно описать только как совершенно неподходящие реальности" и что Трамп "понятия не имеет о чем он говорит".

В марте NASA сообщило, что текущее глобальное среднее повышение уровня моря в 2023 году составило 4 мм в год, что более чем вдвое превышает темпы 1993 года. В то время как Трамп заявлял в разговоре с Маском о повышении уровня океана на 3 мм за 400 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал о невероятной теории заговора о канадском премьер-министре Джастине Трюдо.

Также "Комментарии" писали о признании Трампа о том, что он советовал Путину перед вторжением в Украину.