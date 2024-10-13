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Трамп назвал сроки начала третьей мировой войны и сказал, что к ней приведет

По мнению Трампа, третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы

сегодня, 08:20
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Ткачик Олеся

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что из-за действий нынешней американской администрации существует высокий риск начала мировой войны в ближайшие три-четыре месяца. Такое заявление он сделал на митинге в Калифорнии, трансляцию которого осуществляла медиакомпания RSBN на платформе YouTube.

Трамп назвал сроки начала третьей мировой войны и сказал, что к ней приведет

Дональд Трамп

В частности, Трамп выразил обеспокоенность, что действия нынешних американских властей могут якобы привести к глобальному конфликту. Он подчеркнул, что решения, принятые представителями правительства, могут повлечь за собой такое развитие событий.

Политик также подчеркнул, что в случае его победы на президентских выборах, он сможет быстро разрешить "конфликт в Украине" и "прекратить хаос на Ближнем Востоке". Трамп неоднократно критиковал действующего президента Джо Байдена, утверждая, что при его правлении война на Ближнем Востоке не началась бы.

Кандидат от Республиканской партии также выразил уверенность, что в случае его победы "мир снова воцарится", в то время как избрание Камалы Гаррис от Демократической партии, по его мнению, приведет к катастрофическим последствиям, и "мир окажется в руинах".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп неоднократно уже "предсказывал" начало третьей мировой войны. В частности он заявлял, что к ней якобы приведет операция Сил обороны Украины в Курской области. Трамп подчеркнул, что атака Украины на российский регион демонстрирует, что новая мировая война ближе, чем когда-либо. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что многие западные страны "по уши залезли в конфликт в Украине". Именно так он отреагировал на слова Дональда Трампа о начале третьей мировой войны.




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Источник: https://www.youtube.com/c/RightSideBroadcastingNetwork
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