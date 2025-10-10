Трамп назвал страну, которую, возможно, нужно "исключить" из НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности защищать Финляндию в случае нападения РФ. При этом он считает, что Испанию, возможно, следует исключить из блока НАТО. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, Дональд Трамп встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и они вместе пообщались с прессой.

В ходе общения Трампа спросили, готов ли он защищать Финляндию, если "Россия и Путин" на нее нападут. В ответ он дал свое согласие.

"Да, я бы защищал. Они члены НАТО. Я бы защищал. Они прекрасны. Но не думаю, что это случится (нападение РФ – ред.). Не думаю, что он (российский диктатор Владимир Путин – ред.) это сделает. Шансы очень малы... Потому что ваша армия большая как для вашей страны. У вас мощная армия, одна из лучших, и мы точно будем рядом, чтобы помочь", — заявил Трамп.

Также в ходе общения президент США высказался насчет Испании. В частности, он не исключает, что из-за низкого уровня военных расходов эту страну следует убрать из НАТО.

"У нас был один отстающий. Это была Испания... Вы должны позвонить им и выяснить, почему они отстают. И у них тоже все хорошо, знаете ли. Благодаря многим вещам, которые мы сделали, у них все в порядке... Честно говоря, может быть, вам стоит исключить их из НАТО", — сказал президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский лидер на встрече с финским коллегой Стуббом в Белом доме на вопрос журналиста, планирует ли он усилить давление для достижения договоренностей по Украине, Дональд Трамп ответил: "Мы усиливаем давление. Мы делаем это вместе. НАТО отлично справляется".



