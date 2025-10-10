Трамп назвал страну, которую, возможно, нужно "исключить" из НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности защищать Финляндию в случае нападения РФ. При этом он считает, что Испанию, возможно, следует исключить из блока НАТО. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В частности, Дональд Трамп встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и они вместе пообщались с прессой.
В ходе общения Трампа спросили, готов ли он защищать Финляндию, если "Россия и Путин" на нее нападут. В ответ он дал свое согласие.
Также в ходе общения президент США высказался насчет Испании. В частности, он не исключает, что из-за низкого уровня военных расходов эту страну следует убрать из НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" — американский лидер на встрече с финским коллегой Стуббом в Белом доме на вопрос журналиста, планирует ли он усилить давление для достижения договоренностей по Украине, Дональд Трамп ответил: "Мы усиливаем давление. Мы делаем это вместе. НАТО отлично справляется".