logo

BTC/USD

121278

ETH/USD

4344.75

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп назвал страну, которую, возможно, нужно "исключить" из НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал страну, которую, возможно, нужно "исключить" из НАТО

Президент США назвал Испанию страной, отстающей по ряду вопросов

10 октября 2025, 07:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности защищать Финляндию в случае нападения РФ. При этом он считает, что Испанию, возможно, следует исключить из блока НАТО. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме.

Трамп назвал страну, которую, возможно, нужно "исключить" из НАТО

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, Дональд Трамп встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и они вместе пообщались с прессой.

В ходе общения Трампа спросили, готов ли он защищать Финляндию, если "Россия и Путин" на нее нападут. В ответ он дал свое согласие.

"Да, я бы защищал. Они члены НАТО. Я бы защищал. Они прекрасны. Но не думаю, что это случится (нападение РФ – ред.). Не думаю, что он (российский диктатор Владимир Путин – ред.) это сделает. Шансы очень малы... Потому что ваша армия большая как для вашей страны. У вас мощная армия, одна из лучших, и мы точно будем рядом, чтобы помочь", — заявил Трамп.

Также в ходе общения президент США высказался насчет Испании. В частности, он не исключает, что из-за низкого уровня военных расходов эту страну следует убрать из НАТО.

"У нас был один отстающий. Это была Испания... Вы должны позвонить им и выяснить, почему они отстают. И у них тоже все хорошо, знаете ли. Благодаря многим вещам, которые мы сделали, у них все в порядке... Честно говоря, может быть, вам стоит исключить их из НАТО", — сказал президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский лидер на встрече с финским коллегой Стуббом в Белом доме на вопрос журналиста, планирует ли он усилить давление для достижения договоренностей по Украине, Дональд Трамп ответил: "Мы усиливаем давление. Мы делаем это вместе. НАТО отлично справляется".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости