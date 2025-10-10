Трамп назвав країну, яку, можливо, потрібно "виключити" з НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність захищати Фінляндію у разі нападу РФ. При цьому він вважає, що Іспанію, можливо, слід виключити із блоку НАТО. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву американський лідер зробив у Білому домі.

Зокрема, Дональд Трамп зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стуббом, і вони разом поспілкувалися з пресою.

У ході спілкування Трампа запитали, чи готовий він захищати Фінляндію, якщо "Росія та Путін" на неї нападуть. У відповідь він дав свою згоду.

"Так, я б захищав. Вони члени НАТО. Я б захищав. Вони прекрасні. Але не думаю, що це станеться (напад РФ – ред.). Не думаю, що він (російський диктатор Володимир Путін – ред.) це зробить. Шанси дуже малі... Тому що ваша армія велика як для вашої країни. Трамп.

Також під час спілкування президент США висловився щодо Іспанії. Зокрема, він не виключає, що через низький рівень військових витрат цю країну слід прибрати з НАТО.

"У нас був один відстаючий. Це була Іспанія... Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають. І в них теж усе добре, чи знаєте. Завдяки багатьом речам, які ми зробили, у них усе гаразд... Чесно кажучи, можливо, вам варто виключити їх із НАТО", — сказав президент США.

