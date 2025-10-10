Трамп назвав країну, яку, можливо, потрібно "виключити" з НАТО

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність захищати Фінляндію у разі нападу РФ. При цьому він вважає, що Іспанію, можливо, слід виключити із блоку НАТО. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву американський лідер зробив у Білому домі.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Зокрема, Дональд Трамп зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стуббом, і вони разом поспілкувалися з пресою.
У ході спілкування Трампа запитали, чи готовий він захищати Фінляндію, якщо "Росія та Путін" на неї нападуть. У відповідь він дав свою згоду.
Також під час спілкування президент США висловився щодо Іспанії. Зокрема, він не виключає, що через низький рівень військових витрат цю країну слід прибрати з НАТО.
Читайте також на порталі "Коментарі" — американський лідер на зустрічі з фінським колегою Стуббом у Білому домі на питання журналіста, чи планує він посилити тиск для досягнення домовленостей щодо України, Дональд Трамп відповів: "Ми посилюємо тиск. Ми робимо це разом. НАТО чудово справляється".