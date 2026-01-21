Трамп назвал Зеленского и Путина дураками: о чем идет речь

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным существует огромная ненависть, которая, по его словам, осложняет достижение мирного урегулирования. Об этом американский лидер сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Дональд Трамп (фото с открытым героем)

Во время мероприятия у Трампа поинтересовались, считает ли он реалистической возможность заключения мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшее время. В ответ президент США отметил, что сначала считал прекращение этой войны простой задачей и напомнил, что ранее ему якобы удалось урегулировать восемь других военных конфликтов.

"Вы знаете, Организация Объединенных Наций должна это делать. Я не должен этого делать, но это не имеет значения", – заявил Трамп.

В то же время он выразил убеждение, что война будет завершена, а большое количество человеческих жизней – спасена.

"Между президентом Зеленским и президентом Путиным царит огромная ненависть, и это плохо для урегулирования. Мы знаем, что имеем дело с этой ненормальной ненавистью", – подчеркнул президент США.

Несмотря на это, Трамп считает, что российская сторона заинтересована в заключении договоренностей и, по его словам, Украина также стремится достичь соглашения.

"И мы попробуем, чтобы это соглашение было заключено… Я думаю, могу сказать, что мы достаточно близки", – отметил американский лидер.

Отдельно он обратил внимание, что во время контактов между Вашингтоном и Москвой с российской стороны раздаются заявления о том, что якобы президент Зеленский "не пойдет на это".

В то же время, по словам Трампа, впоследствии ситуация меняется и уже звучит другое утверждение: "Зеленский хочет заключить соглашение, а Путин не хочет заключить соглашение". Такую сменность позиций он назвал "очень сложным балансом".

Также президент США подчеркнул, что война между Россией и Украиной является кровавым противостоянием, в котором активно применяются дроны, а от ударов беспилотников еженедельно погибают тысячи людей. Именно поэтому, по его мнению, боевые действия необходимо остановить как можно скорее.

"Я собираюсь встретиться с президентом Зеленским позже сегодня. Я считаю, что сейчас они находятся на таком этапе, когда могут собраться вместе и заключить соглашение. И если они этого не сделают, они глупы. И это касается их обоих. И я знаю, что они не глупы. Но если они этого не сделают – они глупы", – заявил Трапм.

В конце он добавил, что не намерен никого оскорблять, однако советует и Владимиру Зеленскому, и Владимиру Путину заключить мирное соглашение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе затронул тему войны в Украине, заявив, что ключевую ответственность за ее урегулирование должна взять на себя Европа, а не Соединенные Штаты.

Дональд Трамп во время выступления заявил, что США заплатили слишком высокую цену за участие в глобальных конфликтах, не получая должной отдачи от союзников.

Американский президент также повторил свой тезис о том, что полномасштабная война России против Украины якобы не произошла, если бы результаты президентских выборов в США в 2020 году, по его словам, не были "сфальсифицированы". Трамп пообещал, что ответственные за это "будут привлечены к ответственности", не приведя конкретных деталей.