Трамп назвал Зеленского и Путина дураками: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным существует огромная ненависть, которая, по его словам, осложняет достижение мирного урегулирования. Об этом американский лидер сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дональд Трамп (фото с открытым героем)
Во время мероприятия у Трампа поинтересовались, считает ли он реалистической возможность заключения мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшее время. В ответ президент США отметил, что сначала считал прекращение этой войны простой задачей и напомнил, что ранее ему якобы удалось урегулировать восемь других военных конфликтов.
В то же время он выразил убеждение, что война будет завершена, а большое количество человеческих жизней – спасена.
Несмотря на это, Трамп считает, что российская сторона заинтересована в заключении договоренностей и, по его словам, Украина также стремится достичь соглашения.
Отдельно он обратил внимание, что во время контактов между Вашингтоном и Москвой с российской стороны раздаются заявления о том, что якобы президент Зеленский "не пойдет на это".
В то же время, по словам Трампа, впоследствии ситуация меняется и уже звучит другое утверждение: "Зеленский хочет заключить соглашение, а Путин не хочет заключить соглашение". Такую сменность позиций он назвал "очень сложным балансом".
Также президент США подчеркнул, что война между Россией и Украиной является кровавым противостоянием, в котором активно применяются дроны, а от ударов беспилотников еженедельно погибают тысячи людей. Именно поэтому, по его мнению, боевые действия необходимо остановить как можно скорее.
В конце он добавил, что не намерен никого оскорблять, однако советует и Владимиру Зеленскому, и Владимиру Путину заключить мирное соглашение.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе затронул тему войны в Украине, заявив, что ключевую ответственность за ее урегулирование должна взять на себя Европа, а не Соединенные Штаты.Дональд Трамп во время выступления заявил, что США заплатили слишком высокую цену за участие в глобальных конфликтах, не получая должной отдачи от союзников.