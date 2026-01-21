Трамп назвав Зеленського та Путіна дурнями: про що йдеться

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним існує "величезна ненависть", яка, за його словами, ускладнює досягнення мирного врегулювання. Про це американський лідер сказав під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Під час заходу у Трампа поцікавилися, чи вважає він реалістичною можливість укладення мирної угоди між Україною та Росією найближчим часом. У відповідь президент США зазначив, що спочатку вважав припинення цієї війни простим завданням, та нагадав, що раніше йому нібито вдалося врегулювати вісім інших воєнних конфліктів.

"Ви знаєте, Організація Об'єднаних Націй повинна це робити. Я не повинен цього робити, але це не має значення", – заявив Трамп.

Водночас він висловив переконання, що війна зрештою буде завершена, а велика кількість людських життів – врятована.

"Між президентом Зеленським і президентом Путіним панує величезна ненависть, і це погано для урегулювання. Ми знаємо, що маємо справу з цією ненормальною ненавистю", – підкреслив президент США.

Попри це, Трамп вважає, що російська сторона зацікавлена в укладенні домовленостей, і, за його словами, Україна також прагне досягти угоди.

"І ми спробуємо, аби ця угода була укладена… Я думаю, можу сказати, що ми досить близькі", – зазначив американський лідер.

Окремо він звернув увагу на те, що під час контактів між Вашингтоном і Москвою з російського боку лунають заяви про те, що нібито президент Зеленський "не піде на це".

Водночас, за словами Трампа, згодом ситуація змінюється, і вже звучить інше твердження: "Зеленський хоче укласти угоду, а Путін не хоче укласти угоду". Таку змінність позицій він назвав "дуже складним балансом".

Також президент США наголосив, що війна між Росією та Україною є кривавим протистоянням, у якому активно застосовуються дрони, а від ударів безпілотників щотижня гинуть тисячі людей. Саме тому, на його думку, бойові дії необхідно зупинити якомога швидше.

"Я збираюсь зустрітися з президентом Зеленським пізніше сьогодні. Я вважаю, що зараз вони перебувають на такому етапі, коли можуть зібратися разом і укласти угоду. І якщо вони цього не зроблять, вони дурні. І це стосується їх обох. І я знаю, що вони не дурні. Але якщо вони цього не зроблять – вони дурні", – заявив Трапм.

Наприкінці він додав, що не має наміру нікого ображати, однак радить і Володимиру Зеленському, і Володимиру Путіну укласти мирну угоду.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі торкнувся теми війни в Україні, заявивши, що ключову відповідальність за її врегулювання повинна взяти на себе Європа, а не Сполучені Штати.

Дональд Трамп під час виступу заявив, що США заплатили надто високу ціну за участь у глобальних конфліктах, не отримуючи належної віддачі від союзників.

Американський президент також повторив свою тезу про те, що повномасштабної війни Росії проти України нібито не сталася, якби результати президентських виборів у США 2020 року, за його словами, не були "сфальсифіковані". Трамп пообіцяв, що відповідальні за це "будуть притягнуті до відповідальності", не навівши конкретних деталей.