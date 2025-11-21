Трамп не готов больше ждать: чем США в ООН пригрозили РФ, если Путин не завершит войну

Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные экономические санкции против России и продолжить оказывать военную поддержку Украине, если Кремль не согласится на прекращение огня и не начнет реальные переговоры. Как передает портал "Комментарии", постпред США в ООН Майк Уолц.

Майк Уолц. Фото: из открытых источников

Во время выступления Уолц отметил, что дипломатия остается единственным путем к длительному и справедливому миру. По его словам, Соединенные Штаты прилагали максимум усилий на самом высоком уровне для прекращения войны.

"Мы предложили России щедрые условия, в частности отмена санкций. Мы призвали Россию прекратить свои атаки и провести прямые переговоры с Украиной по мирному урегулированию. К сожалению, боевые действия продолжаются, трагически вызывая все больше жертв среди гражданского населения. Мы также наблюдаем вторжение в воздушное пространство третьих стран, в частности наших союзников по НАТО – действия, которые создают риск еще более широкой эскалации конфликта", – заявил представитель США.

Майк Уолц также заявил, что контрнаступательные действия Украины нанесли значительные удары по энергетическому сектору России и другой критической инфраструктуре, ограничив возможности Кремля финансировать военную экономику. Он напомнил, что Россия понесла более миллиона потерь и находится под давлением жестких международных санкций.

Уолц подчеркнул, что война не может быть завершена военным путем, поэтому лидеры России и Украины должны начать переговоры и согласиться на прекращение огня. В своей речи он призвал международное сообщество, особенно европейские страны, прекратить закупку российских энергоресурсов.

Американский представитель четко очертил дальнейшие действия США в случае игнорирования Россией призывов к миру.

"Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия и в дальнейшем будет игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять Украине оружие для обороны", – заявил он.

Уолц отдельно остановился на вопросе похищенных и пропавших украинских детей, призвав ООН усилить усилия для их возвращения из России.

