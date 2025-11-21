Трамп не готов больше ждать: чем США в ООН пригрозили РФ, если Путин не завершит войну

Рубрики
Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные экономические санкции против России и продолжить оказывать военную поддержку Украине, если Кремль не согласится на прекращение огня и не начнет реальные переговоры. Как передает портал "Комментарии", постпред США в ООН Майк Уолц.
Майк Уолц. Фото: из открытых источников
Во время выступления Уолц отметил, что дипломатия остается единственным путем к длительному и справедливому миру. По его словам, Соединенные Штаты прилагали максимум усилий на самом высоком уровне для прекращения войны.
Майк Уолц также заявил, что контрнаступательные действия Украины нанесли значительные удары по энергетическому сектору России и другой критической инфраструктуре, ограничив возможности Кремля финансировать военную экономику. Он напомнил, что Россия понесла более миллиона потерь и находится под давлением жестких международных санкций.
Уолц подчеркнул, что война не может быть завершена военным путем, поэтому лидеры России и Украины должны начать переговоры и согласиться на прекращение огня. В своей речи он призвал международное сообщество, особенно европейские страны, прекратить закупку российских энергоресурсов.
Американский представитель четко очертил дальнейшие действия США в случае игнорирования Россией призывов к миру.
Уолц отдельно остановился на вопросе похищенных и пропавших украинских детей, призвав ООН усилить усилия для их возвращения из России.
