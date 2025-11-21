Трамп не готовий більше чекати: чим США в ООН пригрозили РФ, якщо Путін не завершить війну

Сполучені Штати готові запровадити додаткові економічні санкції проти Росії та продовжити надавати військову підтримку Україні, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори. Як повідомляє портал "Коментарі", постпред США в ООН Майк Волц.

Майк Волц. Фото: з відкритих джерел

Під час виступу Волц зазначив, що дипломатія залишається єдиним шляхом до тривалого та справедливого світу. За його словами, Сполучені Штати докладали максимум зусиль на найвищому рівні для припинення війни.

"Ми запропонували Росії щедрі умови, зокрема скасування санкцій. Ми закликали Росію припинити свої атаки та провести прямі переговори з Україною щодо мирного врегулювання. На жаль, бойові дії тривають, трагічно спричиняючи дедалі більше жертв серед цивільного населення. Ми також спостерігаємо вторгнення в повітряний простір третіх країн, зокрема наших союзників по НАТО – дії, які створюють ризик ще ширшої ескалації конфлікту", – заявив представник США.

Майк Волц також заявив, що контрнаступальні дії України завдали значних ударів по енергетичному сектору Росії та іншій критичній інфраструктурі, обмеживши можливості Кремля фінансувати військову економіку. Він нагадав, що Росія зазнала понад мільйона втрат і перебуває під тиском жорстких міжнародних санкцій.

Волц наголосив, що війна не може бути завершена військовим шляхом, тому лідери Росії та України мають розпочати переговори та погодитися на припинення вогню. У промові він закликав міжнародне співтовариство, особливо європейські країни, припинити закупівлю російських енергоресурсів.

Американський представник чітко окреслив подальші дії США у разі ігнорування Росією закликів до миру.

"Ми можемо запровадити додаткові економічні санкції, якщо Росія й надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню. Ми також продовжимо надавати Україні зброю для оборони", – заявив він.

Волц окремо зупинився на питанні викрадених та зниклих українських дітей, закликавши ООН посилити зусилля для їхнього повернення з Росії.

