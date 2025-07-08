Трамп не хочет нести ответственность за убийства украинцев: от чего открестился президент США

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим украинским визави Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что он не несет ответственности за приостановку поставок оружия в Киев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", ссылаясь на источники, осведомленные о деталях разговора.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Трамп сообщил Зеленскому в телефонном разговоре в пятницу, что он распорядился провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказал министерству заморозить поставки оружия", — говорится в публикации.

При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила на брифинге в понедельник, что именно министр обороны Пит Хегсет, вступив в должность, распорядился провести проверку, "чтобы убедиться, что все, что выходит за пределы страны, соответствует интересам Америки".

Также, как отметили источники, Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского, что США предоставят "столько военной помощи, сколько смогут".

Как сообщил представитель Министерства обороны, Объединенный штаб Пентагона завершил оценку замороженной помощи Украине. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн готовит рекомендацию Хегсету о том, следует ли возобновить поставки.

Также, по данным собеседников издания, Совет нацбезопасности Белого дома соберется во вторник, чтобы обсудить, как продвигаться дальше с поставками оружия в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил о решении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Свое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.



