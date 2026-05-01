Трамп не на шутку разозлился: президент США прямо пригрозил крупнейшему союзу в мире

Отношения между США и ведущими европейскими странами оказались на грани серьезного разрыва из-за разногласий по войне в Иране, сообщает Reuters. Ситуация значительно обострилась после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц подверг жесткой критике политику Вашингтона, что привело к откровенной конфронтации с Дональдом Трампом. В ответ Трамп назвал Мерца "совершенно неэффективным" и пригрозил сократить американский военный контингент в Германии, состоящий из более чем 36 тысяч военнослужащих.

Дополнительно под удар попал и британский премьер-министр Кир Стармер. Трамп, сравнивая его с легендарным премьером Уинстоном Черчиллем, заявил, что Стармер не заслуживает такого сравнения, и пригрозил Великобритании введением "огромных пошлин". Такая риторика стала очередным проявлением напряженности в отношениях между США и их европейскими партнерами, особенно на фоне важнейших вопросов безопасности и международных обязательств.

По информации из источников в Пентагоне, Вашингтон планирует принять кардинальные меры против стран, которые отказываются поддерживать американскую позицию по военным операциям в Иране. В частности, речь идет о возможной приостановке членства Испании в НАТО, а также о пересмотре статуса Фолклендских островов, принадлежащих Великобритании, что также усиливает напряжение в альянсе. "Это, мягко говоря, заставляет нервничать. Мы готовы к чему угодно в любой момент", — такие слова европейского дипломата приводит издание, указывая на серьезность ситуации.

