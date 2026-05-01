Трамп не на жарт розлютився: президент США прямо пригрозив найбільшому союзу у світі

Відносини між США та провідними європейськими країнами опинилися на межі серйозного розриву через розбіжності щодо війни в Ірані, повідомляє Reuters. Ситуація значно загострилася після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц жорстко розкритикував політику Вашингтона, що призвело до відвертої конфронтації з Дональдом Трампом. У відповідь Трамп назвав Мерца "абсолютно неефективним" і пригрозив скоротити американський військовий контингент у Німеччині, який складається більш ніж із 36 тисяч військовослужбовців.

Фото: з відкритих джерел

Додатково під удар потрапив і британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Трамп, порівнюючи його з легендарним прем'єром Вінстоном Черчиллем, заявив, що Стармер не заслуговує на таку порівняння, і пригрозив Великій Британії введенням "величезних мит". Така риторика стала черговим проявом напруженості у відносинах між США та їх європейськими партнерами, особливо на фоні важливих питань безпеки та міжнародних зобов'язань.

За інформацією з джерел у Пентагоні, Вашингтон планує вжити кардинальних заходів проти країн, які відмовляються підтримувати американську позицію щодо військових операцій в Ірані. Зокрема, йдеться про можливе призупинення членства Іспанії в НАТО, а також перегляд статусу Фолклендських островів, які належать Великій Британії, що також посилює напруження в альянсі. "Це, м’яко кажучи, змушує нервувати. Ми готові до чого завгодно в будь-який момент", — такі слова європейського дипломата наводить видання, вказуючи на серйозність ситуації.

Як вже писали "Коментарі", з ранку в Одесі було оголошено три повітряні тривоги. Під час однієї з них російські війська завдали удару по Одеській області за допомогою ударних безпілотників. В результаті атаки було пошкоджено будівлю одного з торговельних центрів. Щастя, обійшлося без людських жертв.