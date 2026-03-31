Трамп не на шутку взбешен: названа шокирующая причина непризнания США помощи Украине на Ближнем Востоке

Роль Украины чрезвычайно важна, ведь она имеет многочисленную армию и мощный оборонно-промышленный комплекс, играющий важную геополитическую роль

31 марта 2026, 08:30
Клименко Елена

Современный курс США, по мнению экспертов, не способствует консолидации западных государств в рамках НАТО. В то же время Украина укрепляет свои позиции на международной арене, в частности, после недавнего визита Владимира Зеленского в страны Ближнего Востока. Об этом заявил бывший секретарь польской делегации в парламенте Альянса Петр Кульпа.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Он подчеркнул, что эффективность военных союзов зависит от общих ценностей и понимания рисков. Однако сейчас, по его оценке, в случае НАТО не хватает и первого, и второго.

"Соединенные Штаты уже перестали проповедовать любые ценности. Говорят на бандитском языке угроз, шантажа, и показывают, что готовы применять насилие. Они воюют и ведут политику не для защиты союзников, а за их счет", — заметил он.

Эксперт убежден, что такая модель не жизнеспособна, а глава Белого дома Дональд Трамп пытается изменить ее, ослабляя единство государств с подобными интересами. По его словам, действия Трампа во взаимодействии с Владимиром Путиным, в частности демонстрация приверженности Кремлю, представляют угрозу суверенитету Украины, Польши и стран Балтии.

Несмотря на то, что у этих государств общие вызовы и ценности, их ресурсы ограничены, и дальнейшее развитие событий в значительной степени зависит от позиции Европы. В то же время, как подчеркивает Кульпа, Альянс формально существует, ведь сохраняется надежда на изменение политики США.  

"В то же время никто не осмеливается громко говорить о том, что НАТО не существует, потому что с одной стороны сохраняется надежда, что Соединенные Штаты это больше, чем Трамп. Возможно, изменится консенсус, Трамп "разобьет" свою голову, будет вынужден прийти к союзникам и говорить с ними с уважением", — пояснил он.

В то же время, Украина активно развивает международное сотрудничество. По словам Зеленского, его визит в регион был "очень полезным": достигнуты договоренности с рядом стран по усилению ПВО, оборонного производства и энергетики.  

Кульпа также обратил внимание на слабую вовлеченность Европы в процессы безопасности, подчеркнув, что сейчас решающим фактором становится сила, а не право. На этом фоне у Украины есть существенное преимущество. В то же время эксперт добавил, что Дональда Трампа больше раздражает Украину, которая способствует сохранению жизней американских военных, чем Россия, поддерживающая Иран в действиях против них.

"Комментарии" уже писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна готова соблюдать перемирие во время Пасхальных праздников в этом году. Однако не следует забывать, что Россия остается коварным агрессором, способным на провокации и манипуляции, предупреждает военный эксперт Павел Нарожный.



