Трамп не на жарт розлючений: названо шокуючу причину невизнання США допомоги Україні на Близькому Сході

Сучасний курс США, на думку експертів, не сприяє консолідації західних держав у межах НАТО. Водночас Україна зміцнює свої позиції на міжнародній арені, зокрема після нещодавнього візиту Володимира Зеленського до країн Близького Сходу. Про це заявив колишній секретар польської делегації в парламенті Альянсу Пьотр Кульпа.

Він наголосив, що ефективність військових союзів залежить від спільних цінностей і розуміння ризиків. Однак нині, за його оцінкою, у випадку НАТО бракує і першого, і другого.

"Сполучені Штати вже перестали проповідувати будь-які цінності. Говорять бандитською мовою погроз, шантажу, і показують, що готові вживати насильство. Вони воюють і ведуть політику не для захисту союзників, а їхнім коштом", – зауважив він.

Експерт переконаний, що така модель не є життєздатною, а очільник Білого дому Дональд Трамп намагається змінити її, послаблюючи єдність держав із подібними інтересами. За його словами, дії Трампа у взаємодії з Володимиром Путіним, зокрема демонстрація прихильності до Кремля, становлять загрозу суверенітету України, Польщі та країн Балтії.

Попри те, що ці держави мають спільні виклики та цінності, їхні ресурси обмежені, і подальший розвиток подій значною мірою залежить від позиції Європи. Водночас як підкреслює Кульпа, Альянс формально існує, адже зберігається надія на зміну політики США.

"Водночас ніхто не наважується голосно говорити про те, що НАТО не існує, тому що, з одного боку, зберігається надія, що Сполучені Штати це більше, ніж Трамп. Можливо, зміниться консенсус, Трамп "розіб'є" свою голову, буде змушений прийти до союзників і говорити з ними з повагою", – пояснив він.

Водночас Україна активно розвиває міжнародну співпрацю. За словами Зеленського, його візит до регіону був "дуже корисним": досягнуто домовленостей із низкою країн щодо посилення ППО, оборонного виробництва та енергетики.

Кульпа також звернув увагу на слабку залученість Європи до безпекових процесів, підкресливши, що нині вирішальним фактором стає сила, а не право. На цьому тлі Україна має суттєву перевагу. Водночас експерт додав, що Дональда Трампа більше дратує Україна, яка сприяє збереженню життів американських військових, ніж Росія, що підтримує Іран у діях проти них.

"Коментарі" вже писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна готова дотримуватися перемир’я під час Великодніх свят цього року. Проте не варто забувати, що Росія залишається підступним агресором, здатним на провокації та маніпуляції, попереджає військовий експерт Павло Нарожний.