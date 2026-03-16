Операция США против Ирана демонстрирует, что американская армия сталкивается с серьезным дефицитом собственных резервов, поэтому Вашингтону приходится активно привлекать технику и системы союзных стран. В частности, речь идет о противовоздушных и противоракетных комплексах Южной Кореи, которые используются в рамках военных действий. Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко подчеркнул, что подобная ситуация является результатом стратегических просчетов США.

По словам эксперта, проблемы США на Ближнем Востоке проявляются не только из-за нехватки ресурсов, но и в глобальной геополитической плоскости.

"Северная Корея постоянно демонстрирует намерение эскалации по Сеулу. Это сигнал ослабления влияния США в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна", — отметил Чаленко.

Одновременно президент США Дональд Трамп пытается активизировать страны НАТО для совместных действий, включая охрану прохода танкеров через Ормузский пролив.

Политолог отметил, что США пытаются создать видимость стабильности и длительности операции, хотя на самом деле ее ресурсы ограничены.

"Они делают вид, что могут поддерживать операцию длительное время. Однако всем очевидно, что проблему нужно решать как можно быстрее", — добавляет Чаленко.

Экономические последствия также заметны: цены на нефть уже достигли 104 долларов за баррель, а Иран стремится поднять их до 120 долларов, затягивая конфликт и заставляя США больше тратиться на высокоточное оружие. Кроме того, Трамп отмечает, что американской армии якобы не нужны украинские дроны, частично пропагандистские ход, но одновременно свидетельствует о реальных проблемах в обеспечении операций и необходимости привлечения помощи союзников.

