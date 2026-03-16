Операція США проти Ірану демонструє, що американська армія стикається з серйозним дефіцитом власних резервів, через що Вашингтону доводиться активно залучати техніку та системи союзних країн. Зокрема, йдеться про протиповітряні та протиракетні комплекси Південної Кореї, які використовуються в рамках військових дій. Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко підкреслив, що така ситуація є результатом стратегічних прорахунків США.

За словами експерта, проблеми США на Близькому Сході проявляються не лише через брак ресурсів, але й у глобальній геополітичній площині.

"Північна Корея постійно демонструє намір ескалації щодо Сеула. Це сигнал ослаблення впливу США у регіоні Індо-Тихоокеанського басейну", — зазначив Чаленко.

Одночасно президент США Дональд Трамп намагається активізувати країни НАТО для спільних дій, включно з охороною проходу танкерів через Ормузьку протоку.

Політолог зауважив, що США намагаються створити видимість стабільності та довготривалості операції, хоча насправді її ресурси обмежені.

"Вони вдають, що можуть підтримувати операцію тривалий час. Проте всім очевидно, що проблему потрібно вирішувати якнайшвидше", — додає Чаленко.

Економічні наслідки також помітні: ціни на нафту вже сягнули 104 долари за барель, а Іран прагне підняти їх до 120 доларів, затягуючи конфлікт і змушуючи США більше витрачатися на високоточну зброю. Крім того, Трамп зазначає, що американській армії нібито не потрібні українські дрони, що частково є пропагандистським ходом, але одночасно свідчить про реальні проблеми у забезпеченні операцій і необхідність залучення допомоги союзників.

