Трамп не повторил успех Газы в Украине: названа шокирующая причина

После достижения договоренности о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа президент США Дональд Трамп снова привлек внимание к теме войны в Украине. Однако, как отмечает ВВС, повторить подобный прорыв на украинском направлении будет значительно сложнее. Основная причина – ограниченное пространство для воздействия.

Фото: из открытых источников

В ситуации с Газой Трамп опирался на продолжающийся опыт тесного сотрудничества с Израилем, начавшийся еще во время его первого президентского срока. Он пользовался популярностью среди израильтян даже больше, чем у премьера Нетаньяху, что дало ему рычаги давления на израильское руководство. Дополнительным преимуществом стали тесные экономические и политические связи Трампа с влиятельными арабскими государствами, что позволило ему играть роль посредника.

В случае с Украиной таких рычагов у Трампа гораздо меньше. Хотя он угрожал санкциями против российского энергетического экспорта и обещал предоставить Киеву дальнобойное оружие, он признавал и риски — такие шаги могут вызвать экономические потрясения и усугубить конфликт.

Кроме того, Трамп временно прекращал обмен разведданными с Украиной и задерживал военную помощь, но впоследствии вынужден был изменить позицию под давлением союзников с ЕС, которые опасаются развала украинской обороны и региональной дестабилизации.

Как уже писали "Комментарии", территориальные претензии Кремля направлены не столько на достижение справедливого мира, сколько на подрыв единства Украины и разрушение ее государственности — ведь благодаря военным действиям этого достичь им не удается, отметил в эфире "Эспрессо" аналитик Нацститута стратегических исследований Алексей Еж.