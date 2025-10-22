logo_ukra

BTC/USD

107719

ETH/USD

3828.86

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп не повторив успіх Гази в Україні: названо шокуючу причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп не повторив успіх Гази в Україні: названо шокуючу причину

У війні в Україні Трамп має значно обмеженіші можливості для впливу.

22 жовтня 2025, 13:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після досягнення домовленості про припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа президент США Дональд Трамп знову привернув увагу до теми війни в Україні. Проте, як зазначає BBC, повторити подібний прорив на українському напрямку буде значно складніше. Основна причина — обмежений простір для впливу.

Трамп не повторив успіх Гази в Україні: названо шокуючу причину

Фото: з відкритих джерел

У ситуації з Газою Трамп спирався на тривалий досвід тісної співпраці з Ізраїлем, що почався ще під час його першого президентського терміну. Він користувався популярністю серед ізраїльтян навіть більшою, ніж у прем’єра Нетаньяху, що дало йому важелі тиску на ізраїльське керівництво. Додатковою перевагою стали тісні економічні й політичні зв’язки Трампа з впливовими арабськими державами, що дозволило йому відігравати роль посередника.

У випадку з Україною таких важелів у Трампа значно менше. Хоча він погрожував санкціями проти російського енергетичного експорту та обіцяв надати Києву далекобійну зброю, він визнавав і ризики — такі кроки можуть викликати економічні потрясіння та посилити конфлікт.

Крім того, Трамп тимчасово припиняв обмін розвідданими з Україною та затримував військову допомогу, але згодом був змушений змінити позицію під тиском союзників із ЄС, які побоюються розвалу української оборони та регіональної дестабілізації. 

Як вже писали "Коментарі", територіальні претензії Кремля спрямовані не стільки на досягнення справедливого миру, скільки на підрив єдності України і руйнування її державності — адже завдяки військовим діям цього досягти їм не вдається, зазначив в ефірі "Еспресо" аналітик Націнституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини