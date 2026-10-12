Договоренности по закупке российского дизельного горючего могут иметь не столько экономическое, сколько политическое значение для президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Он раскритиковал попытки увязать рост цен на топливо в США с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. По мнению эксперта, таким образом, американская администрация пытается переложить ответственность за проблемы топливного рынка на Украину, хотя причины подорожания могут быть значительно сложнее.

"Они сейчас все прокачивают абсолютно лживый тезис, на котором держится последняя надежда Трампа на промежуточных выборах в Конгресс США. Он заключается в том, что мировые цены на нефтепродукты, а в результате и внутренние цены в США, подскочили не из-за войны против Ирана, а исключительно из-за того, что Украина бомбит ее. цифрами", — заявил Дикий.

Эксперт обратил внимание, что Соединенные Штаты сами являются крупным экспортером дизеля. Поэтому он подверг сомнению целесообразность закупки российского горючего для стабилизации американского рынка. По его оценке даже анонсированные объемы поставок вряд ли способны существенно повлиять на ситуацию внутри страны.

"Начнем с того, что Штаты являются не импортером, а экспортером дизеля — крупнейшим неттоэкспортером в мире. Поэтому вопрос: почему для спасения внутреннего рынка вдруг понадобился импортный дизель, если вы сами крупнейший экспортер? Даже если бы речь шла об импорте, все объемы, которые анонсировали в рамках этого соглашения, — это примерно полгода.

По мнению Дикого, договоренности с Москвой могут потребоваться Трампу для демонстрации политического результата в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Контакты с российским диктатором Владимиром Путиным дают американскому президенту возможность заявлять о своих дипломатических достижениях.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что США могут потребовать от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, не предлагая реальных гарантий безопасности или уступок со стороны Москвы.