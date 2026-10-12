logo_ukra

BTC/USD

83438

ETH/USD

2553.38

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп не просто так марить купівлею дизеля у Путіна: експерт приголомшив правдою про новий удар США
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп не просто так марить купівлею дизеля у Путіна: експерт приголомшив правдою про новий удар США

Ветеран війни Євген Дикий поставив під сумнів економічну доцільність закупівлі російського дизеля США та припустив, що домовленості можуть мати політичний підтекст

12 жовтня 2026, 12:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Домовленості щодо закупівлі російського дизельного пального можуть мати не стільки економічне, скільки політичне значення для президента США Дональда Трампа. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Трамп не просто так марить купівлею дизеля у Путіна: експерт приголомшив правдою про новий удар США

Фото: з відкритих джерел

Він розкритикував спроби пов’язати зростання цін на пальне у США з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. На думку експерта, таким чином американська адміністрація намагається перекласти відповідальність за проблеми паливного ринку на Україну, хоча причини подорожчання можуть бути значно складнішими.

"Вони зараз усі прокачують абсолютно брехливу тезу, на якій тримається остання надія Трампа на проміжних виборах до Конгресу США. Вона полягає в тому, що світові ціни на нафтопродукти, а в результаті й внутрішні ціни у США, підскочили не через війну проти Ірану, а виключно через те, що Україна бомбить російські НПЗ. Ця теза не витримує жодної критики, жодної перевірки цифрами", — заявив Дикий.

Експерт звернув увагу на те, що Сполучені Штати самі є великим експортером дизеля. Тому він поставив під сумнів доцільність закупівлі російського пального для стабілізації американського ринку. За його оцінкою, навіть анонсовані обсяги постачання навряд чи здатні суттєво вплинути на ситуацію всередині країни.

"Почнемо з того, що Штати є не імпортером, а експортером дизеля — найбільшим неттоекспортером у світі. Тому питання: чому для порятунку внутрішнього ринку раптом знадобився імпортний дизель, коли ви самі найбільший експортер? Навіть якби йшлося про імпорт, усі обсяги, які анонсували в межах цієї угоди, — це приблизно пів добового споживання внутрішнього ринку США", — сказав він.

На думку Дикого, домовленості з Москвою можуть бути потрібні Трампу для демонстрації політичного результату напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Контакти з російським диктатором Володимиром Путіним дають американському президенту можливість заявляти про власні дипломатичні досягнення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що США можуть вимагати від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, не пропонуючи натомість реальних гарантій безпеки чи поступок з боку Москви. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=L9i_LxXSuC0&t=8s
Теги:

Новини

Всі новини