Трамп не просто так начал поддерживать Украину: раскрыт настоящий шокирующий замысел США

В Вашингтоне все заметнее меняется риторика по поводу российско-украинской войны. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп продолжает контакты с российским лидером Владимиром Путиным, заявления представителей его администрации свидетельствуют о более трезвой оценке ситуации на фронте. В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Россия не демонстрирует решающих успехов в войне, что контрастирует с оптимистичными оценками Кремля.

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Политологиня-американистка Александра Филиппенко считает, что такое изменение позиции имеет несколько причин. В первую очередь, по ее словам, Белый дом все больше учитывает реальное положение дел на поле боя.

"Прежде всего, на позицию США повлияла реальная ситуация на фронте. Дональд Трамп любит присоединяться к победителям. Это очень цинично, но это так", — отметила эксперт.

По ее мнению, Трамп также видит для себя шанс закрепить репутацию политика, способного прекращать большие международные конфликты. Он рассчитывает, что при достижении хотя бы режима прекращения огня сможет представить это как собственное дипломатическое достижение.

"Трампу кажется, что договориться с Путиным вполне возможно по крайней мере по прекращению огня. И это уже будет огромной победой президента США", – пояснила Филиппенко.

В то же время, на американскую политику влияют и глобальные экономические интересы. По словам эксперта, администрация Трампа уделяет значительное внимание странам Персидского залива, которые играют все более важную роль в мировой экономике и балансируют между США и Китаем. Вот почему Вашингтон заинтересован в укреплении отношений с этими государствами.

Филипенко также обратила внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский в последние годы активно развивает контакты с лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Это, по ее убеждению, также влияет на общий геополитический контекст, в котором администрация США формирует свою политику по отношению к Украине.

Как уже писали "Комментарии", возможное увольнение министра обороны Михаила Федорова стало одной из самых обсуждаемых тем как в Украине, так и среди западных партнеров. Политолог Игорь Рейтерович считает, что союзники внимательно следят за кадровыми решениями Киева, ведь они могут повлиять на темпы реформирования украинской армии и развитие современных военных технологий.