Трамп не просто так почав підтримвати Україну: розкрито справжній шокуючий задум США

У Вашингтоні дедалі помітніше змінюється риторика щодо російсько-української війни. Попри те, що президент США Дональд Трамп продовжує контакти з російським лідером Володимиром Путіним, заяви представників його адміністрації свідчать про більш тверезу оцінку ситуації на фронті. Зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Росія не демонструє вирішальних успіхів у війні, що контрастує з оптимістичними оцінками Кремля.

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Політологиня-американістка Олександра Філіпенко вважає, що така зміна позиції має кілька причин. Передусім, за її словами, Білий дім дедалі більше враховує реальний стан справ на полі бою.

"Насамперед на позицію США вплинула реальна ситуація на фронті. Дональд Трамп любить приєднуватися до переможців. Це дуже цинічно, але це так", – зазначила експертка.

На її думку, Трамп також бачить для себе шанс закріпити репутацію політика, який здатен припиняти великі міжнародні конфлікти. Він розраховує, що у разі досягнення хоча б режиму припинення вогню зможе представити це як власне дипломатичне досягнення.

"Трампу здається, що домовитися з Путіним цілком можливо принаймні щодо припинення вогню. І це вже буде величезною перемогою президента США", – пояснила Філіпенко.

Водночас на американську політику впливають і глобальні економічні інтереси. За словами експертки, адміністрація Трампа приділяє значну увагу країнам Перської затоки, які відіграють дедалі важливішу роль у світовій економіці та балансують між США і Китаєм. Саме тому Вашингтон зацікавлений у зміцненні відносин із цими державами.

Філіпенко також звернула увагу, що президент України Володимир Зеленський останніми роками активно розвиває контакти з лідерами Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Це, на її переконання, також впливає на загальний геополітичний контекст, у якому адміністрація США формує свою політику щодо України.

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