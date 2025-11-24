Трамп не знает всего: в США шокировали заявлением о "мирном плане"

По имеющейся информации, президент США Дональд Трамп, похоже, лишь поверхностно ознакомлен с деталями предложенного мирного плана. Внутри Белого дома также не хватало четкого понимания происходящего. Об этом журналистам The Washington Post сообщил американский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Фото: из открытых источников

"Вы говорите ему: "Я попробую заключить соглашение". Он скажет: "Прекрасно, пойди и посмотри, что ты можешь сделать". И это тот уровень детализации, который у него есть", — объяснил чиновник, подчеркнув отсутствие более глубокого погружения президента в процесс.

По его словам, в течение дня в Вашингтоне "царил абсолютный хаос, потому что даже разные части Белого дома не знают, что происходит". Чиновник добавил, что ситуация выглядела "неудобной".

Европейский представитель, также комментировавший события, отметил, что в пятницу, 21 ноября, Вашингтон, очевидно, был "почти застигнут врасплох всем этим". Он подчеркнул, что обычно во время значительных дипломатических процессов атмосфера совсем другая, однако в этот раз "действия Виткоффа застали Вашингтон врасплох".

Как сообщалось, в США до сих пор не могут окончательно определиться, кто стоит за разработкой так называемого "мирного плана Трампа", который предлагают Украине как основу для завершения войны. Общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что "фактически американцы просто продвигают российские требования капитуляции Украины".

Позицию по поводу документа высказал и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он призвал сначала выяснить авторство и источник создания плана. При этом Туск отметил, что лидеры Европы, Канады и Японии все же выразили готовность работать над 28-пунктным предложением, хотя и имеют оговорки.

