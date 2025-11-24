Трамп не знає всього: у США шокували заявою про "мирний план"

За наявною інформацією, президент США Дональд Трамп, схоже, лише поверхово ознайомлений із деталями запропонованого мирного плану. Усередині Білого дому також бракувало чіткого розуміння того, що відбувається. Про це журналістам The Washington Post повідомив американський чиновник, який побажав залишитися неназваним.

Фото: з відкритих джерел

"Ви кажете йому: „Я спробую укласти угоду“. Він скаже: „Чудово, піди й подивись, що ти можеш зробити“. І це той рівень деталізації, який він має", — пояснив посадовець, підкресливши відсутність глибшого занурення президента в процес.

За його словами, протягом дня у Вашингтоні "панував абсолютний хаос, бо навіть різні частини Білого дому не знають, що відбувається". Чиновник додав, що ситуація виглядала "незручною".

Європейський представник, який також коментував події, зазначив, що у п’ятницю, 21 листопада, Вашингтон, очевидно, був "майже заскочений зненацька всім цим". Він наголосив, що зазвичай під час значних дипломатичних процесів атмосфера зовсім інша, однак цього разу "дії Віткоффа застали Вашингтон зненацька".

Як повідомлялося, у США досі не можуть остаточно визначитися, хто саме стоїть за розробкою так званого "мирного плану Трампа", який пропонують Україні як основу для завершення війни. Громадський діяч Сергій Стерненко заявив, що "фактично американці просто просувають російські вимоги капітуляції України".

Позицію щодо документа висловив і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він закликав спершу з’ясувати авторство та джерело створення плану. При цьому Туск зазначив, що лідери Європи, Канади та Японії все ж висловили готовність працювати над 28-пунктною пропозицією, хоча й мають певні застереження.

