Трамп нецензурно выругался на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху: что случилось

Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху мог состояться один из самых напряженных разговоров за все время. По данным Axios, американский лидер жестко раскритиковал израильского премьера из-за планов дальнейшей эскалации военных действий в Ливане.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Axios ссылаясь на американских чиновников и источники, осведомленные о содержании беседы, сообщает, что Трамп был возмущен намерениями Израиля нанести новые удары по территории Ливана, в том числе по объектам в Бейруте. По словам собеседников Axios, президент США использовал резкие высказывания и обвинял Нетаньяху в том, что его действия вредят международному имиджу Израиля.

"Ты, черт возьми, сумасшедший. Если бы не я, ты бы уже сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Поэтому все ненавидят Израиль", — цитирует Трампа собеседник Axios.

Причиной заявлений стали не только боевые действия на границе с Ливаном. По информации журналистов, Белый дом обеспокоен тем, что эскалация может поставить под угрозу переговорный процесс между США и Ираном. Ранее Тегеран уже угрожал отказаться от диалога из-за атак Израиля на Ливан.

Источники утверждают, что американский президент считает, что удары по густонаселенным районам и значительные жертвы гражданского населения могут еще больше изолировать Израиль на международной арене.

По данным Axios, после телефонного разговора Израиль отказался от части планов по ударам по целям "Хезболлы" в Бейруте. В то же время Нетаньяху публично заявил, что страна продолжит операции на юге Ливана и оставляет за собой право нанести удары по столице, если атаки группировки не прекратятся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отстранил Израиль от переговоров с Ираном. В Вашингтоне разочаровались в Нетаньяху.

Также "Комментарии" писали, что Израиль осудил перезахоронение главы ОУН Мельника. В Украине отреагировали.