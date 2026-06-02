Трамп нецензурно вилаявся на прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу: що сталося

Між президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу могла відбутися одна з найнапруженіших розмов за весь час. За даними Axios, американський лідер жорстко розкритикував ізраїльського прем’єра через плани подальшої ескалації військових дій у Лівані.

Axios посилаючись на американських чиновників та джерела, обізнані зі змістом бесіди, повідомляє, що Трамп був обурений намірами Ізраїлю завдати нових ударів по території Лівану, зокрема по об’єктах у Бейруті. За словами співрозмовників Axios, президент США використовував різкі висловлювання та звинувачував Нетаньягу в тому, що його дії шкодять міжнародному іміджу Ізраїлю.

"Ти, чорт забирай, божевільний. Якби не я, ти б уже сидів у в’язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Через це всі ненавидять Ізраїль", — цитує Трампа співрозмовник Axios.

Причиною заяв стали не лише бойові дії на кордоні з Ліваном. За інформацією журналістів, Білий дім занепокоєний тим, що ескалація може поставити під загрозу переговорний процес між США та Іраном. Раніше Тегеран уже погрожував відмовитися від діалогу через атаки Ізраїлю на Ліван.

Джерела стверджують, що американський президент вважає, що удари по густонаселених районах та значні жертви серед цивільного населення можуть ще більше ізолювати Ізраїль на міжнародній арені.

За даними Axios, після телефонної розмови Ізраїль, відмовився від частини планів щодо ударів по цілях "Хезболли" в Бейруті. Водночас Нетаньягу публічно заявив, що країна продовжить операції на півдні Лівану та залишає за собою право завдати ударів по столиці, якщо атаки угруповання не припиняться.

