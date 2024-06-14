Трамп негативно высказался в адрес Украины: что в этот раз не понравилось экс-президенту

Бывший президент США и самый вероятный претендент на пост главы Белого дома от Республиканской партии на выборах в этом году Дональд Трамп раскритиковал пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов. Свое негодование данным решением он высказал во время закрытой встречи с представителями Республиканской партии в Капитолии 13 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters", со ссылкой на участников встречи.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на встрече за закрытыми дверями экс-президент США заявил, что будет работать над расширением республиканского большинства в Палате представителей, и призвал однопартийцев отказаться от внутренних распрей.

Говорил Дональд Трамп и о конкретных политических шагах – в частности призвал отказаться от идеи запрета абортов на федеральном уровне, снизить налоги на доход от чаевых, чтобы заручиться голосами работников сферы обслуживания, и поддержать тарифы для защиты сталелитейной промышленности США.

Представитель крайнего правого крыла республиканцев Дон Бейкон также сказал, что Трамп раскритиковал пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, который был принят при поддержке обеих партий.

"Он спрашивает: если Украина победит, какая будет выгода?", – рассказал Бейкон.

Отметим, ранее издание "The Washington Post" выдало материал о том, что президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский хоть и подписали 10-летнее соглашение по безопасности, с поддержкой Киева все равно много неясности. Документ обязывает Вашингтон предоставлять Киеву широкий спектр военной помощи. Вот только учитывая тот факт, что претендент на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп лидирует над Джо Байденом во многих избирательных опросах, будущее соглашения остается весьма туманным.



