Трамп неожиданно сменил тон в отношении Зеленского: кто повлиял на президента США

Президент США Дональд Трамп заметно изменил свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Если раньше американский лидер регулярно критиковал Киев, то теперь демонстрирует гораздо больше симпатии к украинскому руководству. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении Белого дома, на такую трансформацию повлияли сразу несколько факторов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, Трамп высоко оценил стойкость Зеленского во время полномасштабной войны и все чаще воспринимает украинского президента как политика, сумевшего сохранить лидерские позиции в чрезвычайно сложных условиях. Собеседники газеты утверждают, что хозяина Белого дома особенно впечатлила способность Украины продолжать сопротивление российской агрессии.

Отдельное внимание президента США привлекли дальнобойные удары украинских сил по российской территории, а также стремительное развитие украинской отрасли беспилотников. Интерес к этой теме усилился после того, как эффективность подобных технологий стала очевидной во время конфликта на Ближнем Востоке.

Один из источников издания отметил, что Трамп традиционно симпатизирует тем, кого считает победителями, и именно поэтому его восприятие Зеленского существенно изменилось.

Важную роль, по информации WSJ, сыграла и личная встреча Трампа с украинским чемпионом мира по боксу Александром Усиком перед турниром UFC в Белом доме. Спортсмен рассказал американскому президенту о жизни своей семьи под российскими обстрелами Киева и подчеркнул, что украинцев отличают сила духа и стремление к победе.

Кроме того, собеседники газеты утверждают, что Трамп неоднократно обсуждал украинскую тему с праворадикальной активисткой Лорой Лумер. Несмотря на прежнюю резкую критику Киева, в последнее время она публично изменила свою позицию и стала поддерживать Украину, что также могло повлиять на настроение президента США.

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