Трамп несподівано змінив тон щодо Зеленського: хто вплинув на президента США

Президент США Дональд Трамп помітно змінив своє ставлення до президента України Володимира Зеленського. Якщо раніше американський лідер регулярно критикував Київ, то тепер демонструє набагато більше симпатій до українського керівництва. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в оточенні Білого дому, на таку трансформацію вплинули одразу кілька факторів.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Трамп високо оцінив стійкість Зеленського під час повномасштабної війни і все частіше сприймає українського президента як політика, який зумів зберегти лідерські позиції у надзвичайно складних умовах. Співрозмовники газети стверджують, що власника Білого дому особливо вразила здатність України продовжувати опір російській агресії.

Окрему увагу президента США привернули далекобійні удари українських сил російською територією, а також стрімкий розвиток української галузі безпілотників. Інтерес до цієї теми посилився після того, як ефективність таких технологій стала очевидною під час конфлікту на Близькому Сході.

Один із джерел видання зазначив, що Трамп традиційно симпатизує тим, кого вважає переможцями, і саме тому його сприйняття Зеленського суттєво змінилося.

Важливу роль, за інформацією WSJ, відіграла і особиста зустріч Трампа з українським чемпіоном світу з боксу Олександром Усіком перед турніром UFC у Білому домі. Спортсмен розповів американському президентові про життя своєї сім'ї під російськими обстрілами Києва та наголосив, що українців відрізняють сила духу та прагнення до перемоги.

Крім того, співрозмовники газети стверджують, що Трамп неодноразово обговорював українську тему із праворадикальною активісткою Лорою Лумер. Незважаючи на колишню різку критику Києва, останнім часом вона публічно змінила свою позицію та почала підтримувати Україну, що також могло вплинути на настрій президента США.

Читайте також на порталі "Коментарі" – після заяви Зеленського інтрига зросла: чого чекати від переговорів із Трампом.



