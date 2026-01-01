Трамп, несмотря на признаки старения, игнорирует советы врачей: что известно о его здоровье

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недоверие к медицинским рекомендациям и признался, что не слишком прислушивается к советам врачей. Несмотря на возраст, он продолжает жить по своим правилам, объясняя это "хорошей генетикой". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп отметил, что сожалеет о решении пройти в октябре углубленное обследование сердца и органов брюшной полости. По его словам, это лишь усилило внимание оппонентов на тему его здоровья. Также возникла путаница по поводу самой процедуры: президент долгое время настаивал, что ему делали МРТ, хотя фактически речь шла о компьютерной томографии (КТ).

При этом глава государства открыто признал, что систематически не выполняет рекомендации. В частности, Дональд Трамп ежедневно употребляет 325 мг аспирина — дозировку, значительно превышающую стандартную профилактическую норму в 81 мг. Поэтому у него часто появляются синяки, которые он скрывает с помощью грима. Нежелание снизить дозу он объясняет "суеверностью" и стремлением иметь "жидкую кровь".

Кроме того, медики диагностировали у президента хроническую венозную недостаточность и посоветовали носить компрессионные чулки из-за отеков ног. Однако Трамп перестал их использовать, объяснив это тем, что они ему не нравятся.

Несмотря на все рекомендации врачей, президент не меняет привычный образ жизни: он избегает физической активности, за исключением игры в гольф, и продолжает питаться преимущественно фастфудом и жирной пищей.

Люди из окружения президента и журналисты обращают внимание на заметные физические изменения: во время публичных мероприятий Трампа иногда тяжело держать глаза открытыми, а собеседникам приходится говорить громче. В то же время сам политик отрицает какие-либо проблемы со слухом или дремотой на работе, объясняя закрытие глаз обычным морганием или способом расслабиться.

Вместе с тем врач президента Шон Барбабелла официально заявил, что Дональд Трамп находится в "исключительном состоянии здоровья".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональду Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность — проблему с кровообращением, после того как он заметил "незначительный отек в голенях". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, пишет NY Post.

По ее словам, президент сам инициировал, чтобы эта информация была обнародована для прозрачности. Она процитировала записку врача Трампа, в которой говорится, что после беспокойства президента относительно отека было проведено комплексное обследование.



Она уточнила, что тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний не обнаружено. Эхокардиограмма показала нормальную структуру и функции сердца, также не выявлено сердечной недостаточности, проблем с почками или системными заболеваниями.