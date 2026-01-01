logo

BTC/USD

88556

ETH/USD

2995.56

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп, несмотря на признаки старения, игнорирует советы врачей: что известно о его здоровье
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп, несмотря на признаки старения, игнорирует советы врачей: что известно о его здоровье

Во время публичных мероприятий Трампа иногда сложно держать глаза открытыми, а собеседники вынуждены говорить громче

1 января 2026, 22:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недоверие к медицинским рекомендациям и признался, что не слишком прислушивается к советам врачей. Несмотря на возраст, он продолжает жить по своим правилам, объясняя это "хорошей генетикой". Об этом пишет The Wall Street Journal.

Трамп, несмотря на признаки старения, игнорирует советы врачей: что известно о его здоровье

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп отметил, что сожалеет о решении пройти в октябре углубленное обследование сердца и органов брюшной полости. По его словам, это лишь усилило внимание оппонентов на тему его здоровья. Также возникла путаница по поводу самой процедуры: президент долгое время настаивал, что ему делали МРТ, хотя фактически речь шла о компьютерной томографии (КТ).

При этом глава государства открыто признал, что систематически не выполняет рекомендации. В частности, Дональд Трамп ежедневно употребляет 325 мг аспирина — дозировку, значительно превышающую стандартную профилактическую норму в 81 мг. Поэтому у него часто появляются синяки, которые он скрывает с помощью грима. Нежелание снизить дозу он объясняет "суеверностью" и стремлением иметь "жидкую кровь".

Кроме того, медики диагностировали у президента хроническую венозную недостаточность и посоветовали носить компрессионные чулки из-за отеков ног. Однако Трамп перестал их использовать, объяснив это тем, что они ему не нравятся.

Несмотря на все рекомендации врачей, президент не меняет привычный образ жизни: он избегает физической активности, за исключением игры в гольф, и продолжает питаться преимущественно фастфудом и жирной пищей.

Люди из окружения президента и журналисты обращают внимание на заметные физические изменения: во время публичных мероприятий Трампа иногда тяжело держать глаза открытыми, а собеседникам приходится говорить громче. В то же время сам политик отрицает какие-либо проблемы со слухом или дремотой на работе, объясняя закрытие глаз обычным морганием или способом расслабиться.

Вместе с тем врач президента Шон Барбабелла официально заявил, что Дональд Трамп находится в "исключительном состоянии здоровья".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональду Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность — проблему с кровообращением, после того как он заметил "незначительный отек в голенях". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, пишет NY Post.

По ее словам, президент сам инициировал, чтобы эта информация была обнародована для прозрачности. Она процитировала записку врача Трампа, в которой говорится, что после беспокойства президента относительно отека было проведено комплексное обследование.

Она уточнила, что тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний не обнаружено. Эхокардиограмма показала нормальную структуру и функции сердца, также не выявлено сердечной недостаточности, проблем с почками или системными заболеваниями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/us-news/as-signs-of-aging-emerge-trump-responds-with-defiance-769c5dcd?mod=hp_lead_pos1&fbclid=IwY2xjawPDkI9leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeOPAHpV6LLbvHjIWES3Yx5v9gNbhWl37xDmsorytXv_ckadbBTkD5GksIX34_aem_I9pTs1_LwC71CK4I8M1Ygw
Теги:

Новости

Все новости