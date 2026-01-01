Трамп попри ознаки старіння, ігнорує поради лікарів: що відомо про його здоров'я

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив недовіру до медичних рекомендацій і зізнався, що не надто прислухається до порад лікарів. Незважаючи на вік, він продовжує жити за власними правилами, пояснюючи це "хорошою генетикою". Про це пише The Wall Street Journal.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Трамп зазначив, що шкодує про рішення пройти у жовтні поглиблене обстеження серця та органів черевної порожнини. За його словами, це лише посилило увагу опонентів до теми його здоров’я. Також виникла плутанина щодо самої процедури: президент тривалий час наполягав, що йому робили МРТ, хоча фактично йшлося про комп’ютерну томографію (КТ).

При цьому очільник держави відкрито визнав, що систематично не виконує лікарських рекомендацій. Зокрема, Дональд Трамп щоденно вживає 325 мг аспірину — дозування, яке значно перевищує стандартну профілактичну норму у 81 мг. Через це в нього часто з’являються синці, які він приховує за допомогою гриму. Небажання зменшити дозу він пояснює "забобонністю" та прагненням мати "рідку кров".

Крім того, медики діагностували у президента хронічну венозну недостатність і порадили носити компресійні панчохи через набряки ніг. Однак Трамп припинив їх використовувати, пояснивши це тим, що вони йому не подобаються.

Попри всі рекомендації лікарів, президент не змінює звичного способу життя: він уникає фізичної активності, за винятком гри в гольф, і продовжує харчуватися переважно фастфудом та жирною їжею.

Люди з оточення президента та журналісти звертають увагу на помітні фізичні зміни: під час публічних заходів Трампу інколи важко тримати очі відкритими, а співрозмовникам доводиться говорити гучніше. Водночас сам політик заперечує будь-які проблеми зі слухом чи дрімоту на роботі, пояснюючи заплющення очей звичайним морганням або способом розслабитися.

Разом з тим лікар президента Шон Барбабелла офіційно заявив, що Дональд Трамп перебуває у "винятковому стані здоров’я".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональду Трампу діагностували хронічну венозну недостатність — проблему з кровообігом, після того як він помітив "незначний набряк у гомілках". Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, пише NY Post.

За її словами, президент сам ініціював, щоб ця інформація була оприлюднена задля прозорості. Вона процитувала записку лікаря Трампа, в якій зазначається, що після занепокоєння президента щодо набряку було проведено комплексне обстеження.



Вона уточнила, що тромбозу глибоких вен чи артеріальних захворювань не виявлено. Ехокардіограма показала нормальну структуру та функції серця, також не виявлено серцевої недостатності, проблем із нирками чи системних захворювань.