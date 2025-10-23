Трамп никогда не поддержит Украину: в США выступили с неутешительным прогнозом

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон, после своего увольнения ставший одним из самых громких критиков президента США, убежден, что Трамп никогда не станет на сторону Украины, а останется верным Путину.

Фото: из открытых источников

"Если Трамп приходит к выводу, что не сможет добиться урегулирования конфликта в Украине или хотя бы прекращения огня, которое дало бы ему шанс получить Нобелевскую премию мира в следующем году, он откажется от этого", — цитирует Болтона The Times.

В то же время Болтон подчеркнул, что Трамп "ни при каких обстоятельствах" не будет поддерживать Украину.

"Он до сих пор верит, что его друг Владимир Путин сможет прийти ему на помощь. На самом деле, он стремится выйти из конфликта, но при этом не хочет выглядеть неудачником", — добавил эксперт.

Следует отметить, что слова Болтона раздались до объявления новых санкций США против России.

США вводят новые ограничения, которые затронут российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также 28 дочерних компаний первой и 6 второй, даже если они непосредственно не внесены в санкционные списки.

Что касается поставок ракет "Томагавк" Украине, пока ожидать этого не стоит.

"Чтобы научиться пользоваться "Томагавками", нужно как минимум шесть месяцев. Единственный вариант – чтобы их запускали мы, но мы этого не сделаем", – отметил Трамп.

