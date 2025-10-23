logo_ukra

Трамп ніколи не підтримає Україну: у США виступили із невтішним прогнозом
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп ніколи не підтримає Україну: у США виступили із невтішним прогнозом

Болтон зазначив, що президент прагне покинути конфлікт, але водночас не хоче виглядати слабким.

23 жовтня 2025, 08:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон, який після свого звільнення став одним із найгучніших критиків президента США, переконаний, що Трамп ніколи не стане на сторону України, а натомість залишиться вірним Путіну.

Трамп ніколи не підтримає Україну: у США виступили із невтішним прогнозом

Фото: з відкритих джерел

"Якщо Трамп дійде висновку, що не зможе домогтися врегулювання конфлікту в Україні або хоча б припинення вогню, яке дало б йому шанс отримати Нобелівську премію миру наступного року, він відмовиться від цього", — цитує Болтона The Times. 

Водночас Болтон наголосив, що Трамп "за жодних обставин" не підтримуватиме Україну.

"Він досі вірить, що його друг Володимир Путін зможе прийти йому на допомогу. Насправді він прагне вийти з конфлікту, але при цьому не хоче виглядати невдахою", — додав експерт.

Слід зазначити, що слова Болтона пролунали до оголошення нових санкцій США проти Росії.

США запроваджують нові обмеження, які торкнуться російських нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл", а також 28 дочірніх компаній першої та 6 другої, навіть якщо вони безпосередньо не внесені до санкційних списків.

Щодо постачання ракет "Томагавк" Україні, поки що очікувати на це не варто.

"Щоб навчитися користуватися "Томагавками", потрібно як мінімум шість місяців. Єдиний варіант — щоб їх запускали ми, але ми цього не зробимо", — наголосив Трамп. 

Як вже писали "Коментарі", Росія свідомо знищує інфраструктуру в так званих "тилових фронтах" — прифронтових районах уздовж лінії зіткнення, де переважають атаки дрібних і середніх безпілотних літальних апаратів. Про це у розмові з "Главкомом" розповів експерт з радіозв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.



