Трамп ногой ударил по лицу Зеленского: сын президента опубликовал видео

Сын Дональда Трампа, Дональд Трамп младший продолжает насмехаться над президентом Украины Владимиром Зеленским. На этот раз сын избранного президента США опубликовал видео, как Дональд Трамп выбивает Зеленского из обложки журнала Time, посвященного званию "Человек года".

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп младший опубликовал в Instagram видео, на котором показана обложка журнала Time за 2022 год со званием "Человек года". Далее на видео появляется нога Трампа, которая ударяет по Зеленскому, выбивает его из обложки издания, выталкивает надпись, что человеком года стали "Владимир Зеленский и Дух Украины". В следующих кадрах Дональд Трамп пляшет на обложке.

Это не впервые Дональд Трамп младший смеется в социальных сетях над Владимиром Зеленским. Несколько дней назад сын Трампа опубликовал на платформе X изображение, где Зеленский в образе главного персонажа фильма "Один дома" Кевина Маккалистера стоит рядом с Трампом. Также Трамп младший после победы отца на выборах в США заявил, что у Украины "осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги", вероятно угрожая перестать оказывать помощь Киеву.

Как стало известно, Дональд Трамп в 2024 году стал "Человеком года" по версии Time. Он конкурировал с такими кандидатами, как Илон Маск, Камала Харрис, Беньямин Нетаньяху и Кейт Миддлтон. В 2023 году это звание получила певица Тейлор Свифт, а в 2022 году — Владимир Зеленский и Дух Украины

Ранее портал "Украины" сообщал, что сын Трампа раскритиковал Зеленского за "позорные" слова об отце.

Также "Комментарии" писали, что в США подвергли резкой критике Зеленского после встречи с Трампом. Говорят о неуважении американского народа.