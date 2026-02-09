Трамп обозвал американского спортсмена: что произошло

Рубрики
Президент США Дональд Трамп открыто раскритиковал фристайлиста национальной сборной Гантера Гесса после его заявлений о том, что представлять страну сейчас непросто из-за политической ситуации. Об этом пишет "Главком".
Дональд Трамп
Во время пресс-конференции в Милане 27-летнего спортсмена спросили, насколько сложно выступать под американским флагом на фоне внутренних проблем в США, в том числе рейдов миграционной службы ICE. Гесс ответил откровенно, но его слова вызвали резонанс: "Это немного тяжело. Очевидно, происходит много всего, от чего я не в восторге. Для меня представлять США – это представлять друзей, семью и ценности, в которые я верю. То, что на мне флаг, не означает, что я представляю абсолютно все, что сейчас происходит в стране".
Реакция Дональда Трампа не заставила себя ждать. В своей социальной сети Truth Social он заявил, что спортсмены с подобной позицией вообще не должны попадать в состав национальной команды.
Еще жестче высказался консервативный конгрессмен Тим Берчетт, посоветовавший Гессу "умолкнуть и идти играть в снегу".
При этом Гесс не единственный спортсмен из сборной США, кто критично высказывается о нынешней администрации. Так, победительница чемпионата США по фигурному катанию и новоиспеченная олимпийская чемпионка Эмбер Гленн заявила о давлении на ЛГБТ-сообщество и сообщила, что вынуждена уйти из соцсетей из-за большого количества угроз.
Легендарная горнолыжница Микаэла Шифрин, отвечая на политические вопросы, процитировала Нельсона Манделу о равенстве всех людей независимо от расы или гендера, подчеркнув важность доброты и разнообразия.
Один из фаворитов в лыжной акробатике Кристофер Лиллис также заявил, что болезненно воспринимает жесткую миграционную политику США, которая, по его мнению, не отвечает ценностям, за которые он борется на склоне.
Тем временем Американский олимпийский и паралимпийский комитет уже сообщил, что осведомлен о случаях онлайн-травли спортсменов и сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы обеспечить безопасность атлетов во время Игр.