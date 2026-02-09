Трамп обізвав американського спортсмена: що сталося

Президент США Дональд Трамп відкрито розкритикував фристайліста національної збірної Гантера Гесса після його заяв про те, що представляти країну нині непросто через політичну ситуацію. Про це пише "Главком".

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Під час пресконференції в Мілані 27-річного спортсмена запитали, наскільки складно виступати під американським прапором на тлі внутрішніх проблем у США, зокрема рейдів міграційної служби ICE. Гесс відповів відверто, але його слова викликали резонанс: "Це трохи важко. Очевидно, відбувається багато всього, від чого я не в захваті. Для мене представляти США – це представляти друзів, родину та цінності, у які я вірю. Те, що на мені прапор, не означає, що я представляю абсолютно все, що зараз коїться в країні".

Реакція Дональда Трампа не змусила себе чекати. У своїй соціальній мережі Truth Social він заявив, що спортсмени з подібною позицією взагалі не повинні потрапляти до складу національної команди.

"Гантер Гесс, справжній невдаха, каже, що не представляє свою країну. Якщо це так, йому не варто було навіть пробуватися в команду. Дуже важко вболівати за таку людину. Make America Great Again!" – написав президент США.

Ще жорсткіше висловився консервативний конгресмен Тім Берчетт, який порадив Гессу "замовкнути і йти гратися у снігу".

При цьому Гесс не єдиний спортсмен зі збірної США, хто критично висловлюється про нинішню адміністрацію. Так, переможниця чемпіонату США з фігурного катання та новоспечена олімпійська чемпіонка Ембер Гленн заявила про тиск на ЛГБТ-спільноту та повідомила, що змушена піти з соцмереж через велику кількість погроз.

Легендарна гірськолижниця Мікаела Шиффрін, відповідаючи на політичні запитання, процитувала Нельсона Манделу про рівність усіх людей незалежно від раси чи гендеру, підкресливши важливість доброти та різноманіття.

Один із фаворитів у лижній акробатиці Крістофер Лілліс також заявив, що болісно сприймає жорстку міграційну політику США, яка, на його думку, не відповідає цінностям, за які він бореться на схилі.

Тим часом Американський олімпійський та паралімпійський комітет уже повідомив, що обізнаний із випадками онлайн-цькування спортсменів і співпрацює з правоохоронними органами, аби забезпечити безпеку атлетів під час Ігор.