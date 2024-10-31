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Трамп обратился с просьбой к Нетаньяху: чего хочет добиться еще до выборов в США

По информации The Times of Israel, Трамп попросил Нетаньяху завершить войну в Газе до его возможного президентства

сегодня, 09:45
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Кравцев Сергей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершить войну в Секторе Газа до того, как он возможно повторно станет главой Белого дома. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Times of Israel".

Трамп обратился с просьбой к Нетаньяху: чего хочет добиться еще до выборов в США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание пишет, что Трамп уже неоднократно призывал Израиль быстро завершить войну, впрочем, это впервые, когда к просьбе были добавлены сроки.

По словам бывшего чиновника администрации республиканца, а также израильского чиновника, впервые призыв кандидата в президенты прозвучал во время его встречи с Нетаньяху на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде в июле текущего года.

Также бывший американский чиновник отметил, что Трамп не был конкретным в своем обращении к Нетаньяху и, возможно, сможет поддержать "остаточную" активность Израиля в Секторе Газа, если Тель-Авив официально завершит войну.

В то же время лишь недавно премьер-министр Израиля, во время заседания фракции, утверждал, что его страна пока не находится на этапе завершения войны. В частности, Тель-Авив не может согласиться на требование ХАМАСа прекратить боевые действия в обмен на 101 заложника.

"Сам Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в июле предупредил, что те, кто удерживает американских заложников за рубежом, "заплатят очень большую цену", если они не будут освобождены до его вступления в должность", — пишет издание.

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