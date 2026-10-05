Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США

Президент США Дональд Трамп на фоне резкого подорожания горючего в Соединенных Штатах обвинил Украину в ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам и попытался возразить, что цены выросли из-за начавшейся войны против Ирана.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп 5 октября в своей соцсети Truth Social заявил, что цены на бензин в США якобы выросли из-за ударов Уркаины по РФ, а не войну в Иране.

"Ормузский пролив уже не является причиной роста цен на бензин, ведь сейчас почти каждый день рынок получает рекордное количество баррелей, а вот слово "нефтеперерабатывающие заводы" – именно там, где Украина подрывает российские заводы, а наши заводы закрывают тупократы в "синих штатах", таких как Калифорния", – заявил Трамп.

Однако, по данным Reuters, именно конфликт на Ближнем Востоке стал одним из главных факторов резкого скачка цен на энергоносители. В начале октября нефть марки Brent торговалась около 100 долларов за баррель, а перебои со снабжением и дефицит нефтепродуктов продолжают давить на рынок.

В среднем американцы платят за бензин 4,41-4,45 доллара за галлон (примерно 1,16-1,18 доллара за литр). Война в Иране и блокада Ормузского пролива подняли цены до трехлетнего максимума, заставив американские домохозяйства совокупно переплатить более 41,5 миллиарда долларов только за первые месяцы конфликта.

До эскалации конфликта на Ближнем Востоке средняя цена в США держалась на уровне 3,16–3,30 доллара за галлон. После начала боевых действий нефть марки Brent подскочила почти до 110 долларов за баррель, что повысило цену на бензин в США более одного доллара до стоимости каждого галлона на АЗС.

Для администрации Трампа вопрос горючего имеет особое политическое значение. Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. Американцы будут выбирать все 435 членов Палаты представителей и примерно треть Сената.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп нашел циничную причину не наказывать Путина за войну в Украине.