Трамп звинуватив Україну у зростанні цін на бензин у США

Президент США Дональд Трамп на тлі різкого подорожчання пального у Сполучених Штатах звинуватив Україну в ударах по російських нафтопереробних заводах та спробував заперечити, що ціни зросли через розпочату ним війну проти Ірану.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп 5 жовтня у своїй соцмережі Truth Social заявив, що ціни на бензин у США нібито зросли через удари Уркаїни по РФ, а не війну в Ірані.

"Ормузька протока вже не є причиною зростання цін на бензин, адже зараз майже щодня ринок отримує рекордну кількість барелів, а ось слово "нафтопереробні заводи" — саме там, де Україна підриває російські заводи, а наші заводи закривають тупократи у "синіх штатах", таких як Каліфорнія", — заявив Трамп.

Однак, за даними Reuters, саме конфлікт на Близькому Сході став одним з головних факторів різкого стрибка цін на енергоносії. На початку жовтня нафта марки Brent торгувалася поблизу 100 доларів за барель, а перебої з постачанням і дефіцит нафтопродуктів продовжують тиснути на ринок.

У середньому американці платять за бензин 4,41-4,45 долара за галон (приблизно 1,16–1,18 долара за літр). Війна в Ірані та блокада Ормузької протоки підняли ціни до трирічного максимуму, змусивши американські домогосподарства сукупно переплатити понад 41,5 мільярда доларів лише за перші місяці конфлікту.

До ескалації конфлікту на Близькому Сході середня ціна в США трималася на рівні 3,16–3,30 долара за галон. Після початку бойових дій нафта марки Brent підскочила майже до 110 доларів за барель, що підвищило ціну на бензин у США більше ніж один долар до вартості кожного галона на АЗС.

Для адміністрації Трампа питання пального має особливе політичне значення. Проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада 2026 року. Американці обиратимуть усі 435 членів Палати представників і приблизно третину Сенату.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп знайшов цинічну причину не карати Путіна за війну в Україні.