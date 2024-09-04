Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил власти Украины в сокрытии числа погибших на российско-украинской войне.

Трамп продолжает критиковать Украину. Фото из открытых источников

Трамп снова заявил, что в случае победы на выборах заключит соглашение о прекращении войны в Украине. После этого он сказал, что количество погибших на войне "гораздо выше, чем считают люди".

"Когда посмотреть на разрушения, на здания, которые разрушаются повсюду в Украине, я думаю, что количество жертв будет значительно выше. Они (власти Украины – ред.) врут о количестве, пытаются занижать его. Разрушили здание длиной в два квартала – это достаточно-таки большие здания. И говорят, что один человек получил незначительные ранения. Нет, было убито много людей. И в этих зданиях есть люди, и у них нет ни единого шанса. Как только они начинают разрушаться, нет ни одного шанса", — сказал Дональд Трамп.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский баллистический удар по Полтаве привел к гибели более 50 человек и почти 200 раненых. Воздушные тревоги, раздававшиеся в течение часа после атаки, помешали спасателям быстро приступить к поиску пострадавших. Воздушная тревога раздалась в Полтаве именно в момент взрыва, что значительно усложнило эвакуацию и доступ к бомбоубежищам. По словам Сергея Каплина, после первого удара тревога возобновлялась несколько раз в течение часа, что создавало дополнительную угрозу спасателям и гражданскому населению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что состоявшееся увольнение руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по признанию независимых членов Наблюдательного совета, под давлением да еще и в такое критическое время для энергетической системы, выглядит как сознательное вредительство для энергетической безопасности государства и прямое препятствие евроинтеграции (ибо полностью уничтожена реформа корпоративного управления и разрушено доверие партнеров в области взаимодействия по восстановлению энергосистемы), заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе.