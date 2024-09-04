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Марьян Ощановский
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил власти Украины в сокрытии числа погибших на российско-украинской войне.
Трамп продолжает критиковать Украину. Фото из открытых источников
Трамп снова заявил, что в случае победы на выборах заключит соглашение о прекращении войны в Украине. После этого он сказал, что количество погибших на войне "гораздо выше, чем считают люди".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский баллистический удар по Полтаве привел к гибели более 50 человек и почти 200 раненых. Воздушные тревоги, раздававшиеся в течение часа после атаки, помешали спасателям быстро приступить к поиску пострадавших. Воздушная тревога раздалась в Полтаве именно в момент взрыва, что значительно усложнило эвакуацию и доступ к бомбоубежищам. По словам Сергея Каплина, после первого удара тревога возобновлялась несколько раз в течение часа, что создавало дополнительную угрозу спасателям и гражданскому населению.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что состоявшееся увольнение руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по признанию независимых членов Наблюдательного совета, под давлением да еще и в такое критическое время для энергетической системы, выглядит как сознательное вредительство для энергетической безопасности государства и прямое препятствие евроинтеграции (ибо полностью уничтожена реформа корпоративного управления и разрушено доверие партнеров в области взаимодействия по восстановлению энергосистемы), заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе.
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