Трамп объяснил, поддерживает ли пакет помощи США для Украины

Бывший президент США и лидер республиканцев Дональд Трамп раскритиковал соглашение в Палате представителей, которое должно было усилить защиту американских границ и выделить Украине пакет помощи более чем на 60 млрд долларов.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп похвалил спикера Палаты представителей Майка Джонсона за его "жесткую" позицию по вопросу миграционной политики и пакета помощи Украине.

"Нет никаких шансов, что я поддержу это ужасное предательство Америки относительно открытых границ", — сказал Трамп, добавив, что он берет на себя вину за провал соглашения.

Лидер республиканцев требует значительно усилить миграционные меры и не соглашается идти на компромиссы.

"Плохая сделка с границами значительно хуже, чем отсутствие такого соглашения", — написал Трамп в соцсети Truth Social 27 января.

Заявления Дональда Трампа прозвучали на фоне призыва президента США Джо Байдена согласовать новые правила миграционной политики. По словам Байдена в случае утверждения, эти правила станут "самым жестким и справедливым набором реформ для безопасности границы".

Напомним, что США планируют согласовать пакет помощи более чем на 100 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Однако республиканцы заявили, что в этот пакет необходимо добавить пункт о защите границ США. В настоящее время между представителями партий продолжаются дискуссии по компромиссным решениям в этом вопросе.

Как отмечают аналитики, несмотря на то что демократы и часть республиканцев соглашаются идти на компромиссы, однако сторонники Трампа в Республиканской партии пытаются заблокировать это решение. Вероятной причиной этого является попытка получить больше сторонников на выборах президента из-за миграционного кризиса в США и критики Джо Байдена. Таким образом, пакет помощи для Украины стал методом шантажа от Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп пригрозил инакомыслящим.

Также "Комментарии" писали, что главная конкурентка Трампа назвала его неудачником после победы на праймериз.