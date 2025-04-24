logo

BTC/USD

93506.85

ETH/USD

1764.85

LTC/USD

83.44

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп объяснил, в чем заключается "уступка" РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп объяснил, в чем заключается "уступка" РФ

Американский президент считает, что Россия хочет окончания войны

сегодня, 21:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Уступка России в войне против Украины заключается в прекращении боевых действий и отказе от захвата всей территории Украины, заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп объяснил, в чем заключается "уступка" РФ

Трамп назвал «уступку» РФ. Фото из открытых источников

Он выразил надежду, что Украина и Россия согласятся подписать мирное соглашение.

"Я думаю, что Россия согласится на соглашение, которое поддержат и Украина, и Европа", – заявил Дональд Трамп.

Он заверил, что США оказывают давление на Россию из-за ракетных ударов по украинским городам.

"Мы оказываем большое давление в связи с российскими авиаударами. И мы хотели бы ответить на вопрос о российских санкциях в течение недели", — добавил американский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа. Глава государства напомнил Трампу, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признавал аннексированный Крым территорией Украины. "Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией. И мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина и европейские государства хотят получить заверение, что Россия готова согласиться на прекращение огня, чтобы предоставить простор для переговоров по окончательному мирному соглашению, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "Они также хотят быть уверены, что Москва готова принять соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от западных партнеров Украины, что позволит Киеву сохранить достаточно укомплектованную и оснащенную армию", — говорится в сообщении. Отмечается, что это последняя попытка повлиять на оставившие Европу под давлением переговоры, поскольку Вашингтон настаивает на соглашении с диктатором РФ Владимиром Путиным и пытается навязать Киеву жесткие условия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/shorts/d3qfsgy_9II
Теги:

Новости

Все новости