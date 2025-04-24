Трамп объяснил, в чем заключается "уступка" РФ

Уступка России в войне против Украины заключается в прекращении боевых действий и отказе от захвата всей территории Украины, заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп назвал «уступку» РФ. Фото из открытых источников

Он выразил надежду, что Украина и Россия согласятся подписать мирное соглашение.

"Я думаю, что Россия согласится на соглашение, которое поддержат и Украина, и Европа", – заявил Дональд Трамп.

Он заверил, что США оказывают давление на Россию из-за ракетных ударов по украинским городам.

"Мы оказываем большое давление в связи с российскими авиаударами. И мы хотели бы ответить на вопрос о российских санкциях в течение недели", — добавил американский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа. Глава государства напомнил Трампу, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признавал аннексированный Крым территорией Украины. "Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией. И мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина и европейские государства хотят получить заверение, что Россия готова согласиться на прекращение огня, чтобы предоставить простор для переговоров по окончательному мирному соглашению, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "Они также хотят быть уверены, что Москва готова принять соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от западных партнеров Украины, что позволит Киеву сохранить достаточно укомплектованную и оснащенную армию", — говорится в сообщении. Отмечается, что это последняя попытка повлиять на оставившие Европу под давлением переговоры, поскольку Вашингтон настаивает на соглашении с диктатором РФ Владимиром Путиным и пытается навязать Киеву жесткие условия.