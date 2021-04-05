Трамп объявил бойкот Coca-Cola - в чем причина

Бывший президент США Дональд Трамп вместе со своими сторонниками объявил о бойкоте продукции Coca-Cola. Об этом сообщает Newsweek.

Дональд Трамп отказался от Coca-Cola - почему. Фото: wixstatic.com

В чем же причина такого решения? Ранее Coca-Cola была любимым напитком политика. Во времена правления Трампа в Овальном кабинете была даже специальная кнопка для подачи диетической колы.

Дело в том, что руководитель компании Джеймс Квинси осудил решение контролируемого Республиканской партией законодательного органа штата Джорджия об изменениях в избирательное законодательство.

Дональд Трамп, возмущенный мнением Джеймса Квинси, призвал отказываться от продукции Coca-Cola своих сторонников.

Призывы Трампа быстро подхватили интернет-пользователи. В социальных сетях часть пользователей начали называть компанию "Woke-a-Cola". В Америке выражение "woke" добавляют, когда хотят иронически негативно изобразить вещи, связанные с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом и ЛГБТ-движением.

Кроме того, сторонники Трампа призывают пить напиток Pepsi вместо колы, чтобы выразить свой протест.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп запустил свой официальный сайт 45office.com. Основная цель веб-платформы — поддерживать контакт и общаться со своими поклонниками. Так, сайт Трампа чем-то похож на сайт действующего президента. Посмотреть сайт и прочитать о нем подробнее можно в нашем материале.

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