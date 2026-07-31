Трамп объявил о новой «исторической победе»: кто повержен и кого удалось разоружить

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении, по его словам, "исторического соглашения", предусматривающего полное разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок, действующих в секторе Газа. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, договоренность была достигнута при участии созданного им Совета мира, который занимался переговорами с международными посредниками. Президент назвал соглашение важнейшим шагом на пути к завершению многолетнего конфликта и переходу Газы под управление нового палестинского правительства.

Как утверждает глава Белого дома, будущая администрация сектора будет тесно сотрудничать с Советом мира, а сама территория перестанет использоваться как база для террористических атак против Израиля.

Трамп также сообщил, что соглашение станет частью его масштабного двадцатипунктного плана по прекращению войны в Газе. Реализация договоренностей, по его словам, будет происходить поэтапно.

После завершения процесса разоружения предполагается вывод израильских войск из сектора Газа. Контроль над безопасностью должны взять международные стабилизационные силы совместно с новой палестинской полицией, которая будет отвечать за поддержание порядка как в интересах жителей Газы, так и соседних государств.

Президент США отдельно поблагодарил посредников, принимавших участие в переговорах, отметив роль Египта, Катара и Турции. Кроме того, Трамп высоко оценил работу собственной переговорной команды, заявив, что именно ее усилия сделали возможным достижение договоренностей.

Пока подробности соглашения официально не опубликованы, а представители ХАМАС и израильской стороны публично не подтвердили заявления американского президента. Тем не менее Трамп уже назвал достигнутые договоренности началом новой политической эпохи для сектора Газа и одним из ключевых внешнеполитических успехов своей администрации.

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