Трамп оголосив про нову «історичну перемогу»: хто повалений і кого вдалося роззброїти

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення, за його словами, "історичної угоди", яка передбачає повне роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань, які діють у секторі Газа. Про це американський лідер повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, домовленості було досягнуто за участю створеної ним Ради миру, яка займалася переговорами з міжнародними посередниками. Президент назвав угоду найважливішим кроком на шляху до завершення багаторічного конфлікту та переходу Гази під керування нового палестинського уряду.

Як стверджує глава Білого дому, майбутня адміністрація сектору тісно співпрацюватиме з Радою світу, а сама територія перестане використовуватись як база для терористичних атак проти Ізраїлю.

Трамп також повідомив, що угода стане частиною її масштабного двадцятипунктного плану щодо припинення війни в Газі. Реалізація домовленостей, за його словами, відбуватиметься поетапно.

Після завершення процесу роззброєння передбачається виведення ізраїльських військ із сектору Газа. Контроль за безпекою мають взяти міжнародні стабілізаційні сили спільно з новою палестинською поліцією, яка відповідатиме за підтримання порядку як на користь мешканців Гази, так і сусідніх держав.

Президент США окремо подякував посередникам, які брали участь у переговорах, відзначивши роль Єгипту, Катару та Туреччини. Крім того, Трамп високо оцінив роботу власної переговорної команди, заявивши, що саме її зусилля уможливили досягнення домовленостей.

Поки що подробиці угоди офіційно не опубліковані, а представники ХАМАС та ізраїльської сторони публічно не підтвердили заяви американського президента. Проте Трамп уже назвав досягнуті домовленості початком нової політичної доби для сектору Газа та одним із ключових зовнішньополітичних успіхів своєї адміністрації.

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