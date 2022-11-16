Трамп официально заявил, будет ли баллотироваться на следующие выборы президента США

45-й президент США Дональд Трамп объявил, что намерен баллотироваться на выборах в 2024 году. Об этом прошлый президент США сообщил на своей вилле Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на NPR.

Дональд Трамп объявил, что идет на выборы в 2024. Фото: The Associated Press

Дональд Трамп официально объявил участие в следующих выборах за пост президента через неделю после голосования в Сенат и Палату представителей. Республиканцы проиграли битву за Сенат, несмотря на предварительные результаты, которые были в пользу партии Трампа. Окончательных результатов нет, ведь за одно место в Сенате пройдет второй тур, несмотря на это у демократов есть 50 мест, что позволяет принимать решения в свою пользу.

В Палате представителей окончательные результаты еще не сочтены, вероятно большинство получат Республиканцы. Хотя сторонники Трампа среди республиканцев и получили места, но их меньше, чем ожидали.

Для Трампа это было разочарование, но американец все же уведомил об участии в следующих выборах в 2024 году.

"Я объявляю о своей кандидатуре в президенты Соединенных Штатов", – сказал 76-летний Трамп.

Таким образом, Трамп готовит потенциальный реванш против президента Джо Байдена, которому в этом году исполняется 80 лет. Кроме того, во время выступления Трамп постоянно отмечал величие Америки, которое нужно вернуть.

"Возвращение Америки начинается прямо сейчас", — сказал Трамп, подчеркивая, что США рушится прямо на глазах американцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал заявления Дмитрия Медведева, утверждавшего о величии России, которое все начали забывать из-за вывода войск из Херсона.

Также "Комментарии" писали о республиканке, являющейся сторонницей Трампа. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина не получит ни копейки. Соответствующее обращение попало в сеть. Американка, несмотря на такие заявления, выиграла выборы у демократов.

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