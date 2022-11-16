logo

BTC/USD

16544.01

ETH/USD

1207.57

LTC/USD

57.24

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп официально заявил, будет ли баллотироваться на следующие выборы президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп официально заявил, будет ли баллотироваться на следующие выборы президента США

Дональд Трамп подготовил специальное обращение к американскому народу, в котором объявил, что в 2024 году будет соревноваться за пост президента США.

16 ноября 2022, 11:01
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

45-й президент США Дональд Трамп объявил, что намерен баллотироваться на выборах в 2024 году. Об этом прошлый президент США сообщил на своей вилле Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на NPR.

Трамп официально заявил, будет ли баллотироваться на следующие выборы президента США

Дональд Трамп объявил, что идет на выборы в 2024. Фото: The Associated Press

Дональд Трамп официально объявил участие в следующих выборах за пост президента через неделю после голосования в Сенат и Палату представителей. Республиканцы проиграли битву за Сенат, несмотря на предварительные результаты, которые были в пользу партии Трампа. Окончательных результатов нет, ведь за одно место в Сенате пройдет второй тур, несмотря на это у демократов есть 50 мест, что позволяет принимать решения в свою пользу.

В Палате представителей окончательные результаты еще не сочтены, вероятно большинство получат Республиканцы. Хотя сторонники Трампа среди республиканцев и получили места, но их меньше, чем ожидали.

Для Трампа это было разочарование, но американец все же уведомил об участии в следующих выборах в 2024 году.

"Я объявляю о своей кандидатуре в президенты Соединенных Штатов", – сказал 76-летний Трамп.

Таким образом, Трамп готовит потенциальный реванш против президента Джо Байдена, которому в этом году исполняется 80 лет. Кроме того, во время выступления Трамп постоянно отмечал величие Америки, которое нужно вернуть.

"Возвращение Америки начинается прямо сейчас", — сказал Трамп, подчеркивая, что США рушится прямо на глазах американцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал заявления Дмитрия Медведева, утверждавшего о величии России, которое все начали забывать из-за вывода войск из Херсона.

Также "Комментарии" писали о республиканке, являющейся сторонницей Трампа. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина не получит ни копейки. Соответствующее обращение попало в сеть. Американка, несмотря на такие заявления, выиграла выборы у демократов.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!