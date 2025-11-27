Трамп оказался под невиданным давлением: озвучен тревожный прогноз для Украины

Политический истеблишмент США находится в "состоянии шторма" из-за так называемого "дела Эпштейна". Эти материалы деморализуют президента Дональда Трампа и всю его команду, поэтому у Вашингтона нет готового ответа, как справиться с ситуацией.

Фото: из открытых источников

Ситуация в американской политике влияет, в частности, на Украину, а также на работу над мирным планом по прекращению войны. Своими мнениями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

По словам политика, после саммита на Аляске Кремль фактически взял Трампа в собственные тиски. Бессмертный считает, что Трамп оказался под давлением сразу по нескольким причинам.

"Он сейчас под давлением сразу с двух сторон: файлов Эпштейна и процесса, в который он сам так радостно бросился, обещая решить все за 24 часа. На самом деле Кремль еще сильнее дожимает президента США, чтобы его дискредитировать. А он все больше боится движения вперед — и в отношении этих соглашений, и в отношении мирных переговоров".

Также дипломат заявил, что настроение американского общества и политикума свидетельствуют, что "практически все" настроены против мирного плана Трампа. Кроме того, Бессмертный заявил, что предстоящая встреча спецпредставителя США Стива Виткоффа с предводителем Кремля лишь обнажит то, что Трамп лоббирует. Поэтому, уверен дипломат, любой неосторожный шаг по отношению к Украине или Европе лишь сильнее уничтожит его политически.

"Именно так. После Женевы и Абу-Даби стало очевидно: мирный план США может быть только соответствующим международному праву и конституционным устоям Украины и Соединенных Штатов. И никто – ни Европа, ни Украина, ни, тем более, США – не могут отступить от этих вещей. Украина не начинала войну, Европа не начала, дипломат".

Напомним, в Кремле заявили, что делать поспешные выводы об окончании российско-украинской войны на фоне обсуждения мирного плана США не стоит. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал "подождать".

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз в скором времени может принять очередной, двадцатый по счету пакет санкций против России. Вероятно, решение о новых ограничениях будет приниматься после новогодних праздников. Пока этот пакет не считается приоритетным среди вопросов ЕС, передает Politico.