Трамп опинився під небаченим тиском: озвучено тривожний прогноз для України

Політичний істеблішмент США перебуває у "стані шторму" через так звану "справу Епштейна". Ці матеріали наразі деморалізують президента Дональда Трампа та всю його команду, тож Вашингтон не має готової відповіді, як впоратися із ситуацією.

Фото: з відкритих джерел

Ситуація в американській політиці впливає, зокрема, на Україну, а також на роботу над мирним планом з припинення війни. Своїми думками з цих та інших питань в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA поділився український дипломат і політик Роман Безсмертний.

За словами політика, після саміту на Алясці Кремль фактично взяв Трампа у власні лещата. Безсмертний вважає, що Трамп опинився під тиском одразу з кількох причин.

"Він зараз під тиском одразу з двох боків: файлів Епштейна і процесу, в який він сам так радісно кинувся, обіцяючи вирішити все за 24 години. Насправді Кремль ще сильніше дотискає президента США, щоб його дискредитувати. А він дедалі більше боїться руху вперед – і щодо цих файлів, і щодо мирних переговорів чи тексту угоди", – заявив політик.

Також дипломат заявив, що настрій американського суспільства і політикуму свідчать, що "практично всі" налаштовані проти мирного плану Трампа. Крім того, Безсмертний заявив, що майбутня зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа з ватажком Кремля лише оголить те, що Трамп лобіює. Тому, упевнений дипломат, будь-який необережний крок щодо України або Європи лише сильніше знищить його політично.

"Саме так. Після Женеви та Абу-Дабі стало очевидно: мирний план США може бути тільки таким, що відповідає міжнародному праву і конституційним засадам України та Сполучених Штатів. І ніхто – ні Європа, ні Україна, ні, тим більше, США – не можуть відступити від цих речей. Україна не починала війну, Європа не починала війну", – заявив дипломат.

