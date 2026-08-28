Трамп оказался у опасного предела: медики шокировали заявлением о будущем президента США

Здоровье президента США Дональда Трампа снова оказалось в центре внимания из-за сообщения о возможном увеличении его веса. Как пишет Bored Panda, медицинские эксперты обратили внимание, что американский лидер приблизился к показателю индекса массы тела, соответствующего порогу ожирения. Специалисты отмечают, что избыточный вес может повышать риск развития ряда заболеваний, особенно в старшем возрасте.

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По данным издания, два эксперта предположили, что со времени последней президентской кампании Трамп мог набрать около 10 кг. Обсуждение происходит также на фоне сообщений об отеках лодыжек, кровоподтеках на руках и эпизодах сонливости. В то же время, сами по себе эти признаки не позволяют делать выводы об общем состоянии здоровья президента без медицинского обследования.

В обнародованном ранее медицинском отчете вес Трампа указывался на уровне примерно 108 кг при росте около 191 см. По соответствующим расчетам его индекс массы тела приближается к границе ожирения.

Директор Национального центра тяжести и здоровья Скотт Кахан обратил внимание, что контроль массы тела имеет важное значение для уменьшения долгосрочных рисков для здоровья. Бывший руководитель FDA Дэвид Кесслер, в свою очередь, предположил, что особую опасность может представлять накопление висцерального жира вокруг внутренних органов.

При этом врачи Белого дома ранее оценивали физическое состояние Трампа как достаточное для выполнения президентских обязанностей и обращали внимание на его способность выдерживать напряженный график.

Сам Трамп по-прежнему публично говорил о своем весе. Еще в 2016 году он заявлял, что хотел бы похудеть примерно на 7–9 кг, а недавно снова пошутил о собственных проблемах с лишним весом.

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