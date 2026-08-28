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Трамп оказался у опасного предела: медики шокировали заявлением о будущем президента США

Здоровье Дональда Трампа снова привлекло внимание из-за показателей веса и признаков повышенной утомляемости

28 августа 2026, 16:50
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Клименко Елена

Здоровье президента США Дональда Трампа снова оказалось в центре внимания из-за сообщения о возможном увеличении его веса. Как пишет Bored Panda, медицинские эксперты обратили внимание, что американский лидер приблизился к показателю индекса массы тела, соответствующего порогу ожирения. Специалисты отмечают, что избыточный вес может повышать риск развития ряда заболеваний, особенно в старшем возрасте.

Трамп оказался у опасного предела: медики шокировали заявлением о будущем президента США

Фото: из открытых источников

По данным издания, два эксперта предположили, что со времени последней президентской кампании Трамп мог набрать около 10 кг. Обсуждение происходит также на фоне сообщений об отеках лодыжек, кровоподтеках на руках и эпизодах сонливости. В то же время, сами по себе эти признаки не позволяют делать выводы об общем состоянии здоровья президента без медицинского обследования.

В обнародованном ранее медицинском отчете вес Трампа указывался на уровне примерно 108 кг при росте около 191 см. По соответствующим расчетам его индекс массы тела приближается к границе ожирения.  

Директор Национального центра тяжести и здоровья Скотт Кахан обратил внимание, что контроль массы тела имеет важное значение для уменьшения долгосрочных рисков для здоровья. Бывший руководитель FDA Дэвид Кесслер, в свою очередь, предположил, что особую опасность может представлять накопление висцерального жира вокруг внутренних органов.

При этом врачи Белого дома ранее оценивали физическое состояние Трампа как достаточное для выполнения президентских обязанностей и обращали внимание на его способность выдерживать напряженный график.  

Сам Трамп по-прежнему публично говорил о своем весе. Еще в 2016 году он заявлял, что хотел бы похудеть примерно на 7–9 кг, а недавно снова пошутил о собственных проблемах с лишним весом.

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