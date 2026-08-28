Трамп опинився біля небезпечної межі: медики шокували заявою про майбутнє президента США

Здоров’я президента США Дональда Трампа знову опинилося в центрі уваги через повідомлення про можливе збільшення його ваги. Як пише Bored Panda, медичні експерти звернули увагу, що американський лідер наблизився до показника індексу маси тіла, який відповідає порогу ожиріння. Фахівці наголошують, що надмірна вага може підвищувати ризик розвитку низки захворювань, особливо у старшому віці.

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За даними видання, двоє експертів припустили, що від часу останньої президентської кампанії Трамп міг набрати близько 10 кг. Обговорення відбувається також на тлі повідомлень про набряки щиколоток, синці на руках та епізоди сонливості. Водночас самі по собі ці ознаки не дозволяють робити висновки про загальний стан здоров’я президента без медичного обстеження.

В оприлюдненому раніше медичному звіті вага Трампа вказувалася на рівні приблизно 108 кг при зрості близько 191 см. За відповідними розрахунками, його індекс маси тіла наближається до межі ожиріння.

Директор Національного центру ваги та здоров’я Скотт Кахан звернув увагу, що контроль маси тіла має важливе значення для зменшення довгострокових ризиків для здоров’я. Колишній керівник FDA Девід Кесслер, своєю чергою, припустив, що особливу небезпеку може становити накопичення вісцерального жиру навколо внутрішніх органів.

При цьому лікарі Білого дому раніше оцінювали фізичний стан Трампа як достатній для виконання президентських обов’язків і звертали увагу на його здатність витримувати напружений графік.

Сам Трамп і раніше публічно говорив про свою вагу. Ще у 2016 році він заявляв, що хотів би схуднути приблизно на 7–9 кг, а нещодавно знову пожартував про власні проблеми із зайвою вагою.

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